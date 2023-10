/FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové v domácím prostředí prohrály s pražskou Slavií o čtrnáct bodů. V novém ročníku Chance ŽBL tak mají momentálně vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek.

Chance ŽBL: Sokol Hradec Králové (v bílém) - Slavia Praha | Foto: hradeckelvice.cz

Lvice sehrály v nové sezoně čtvrté utkání a ve všech případech se představily před svými fanoušky. Po dvou úspěšných výsledcích (Žabiny Brno, Slovanka) přišly dva neúspěchy (USK Praha, Slavia Praha). Východočeškám tentokrát především v útoku citelně chyběla opora Effangová. I kvůli tomu nastřílely pouhých dvaapadesát bodů, což na výhru proti rozjetým Pražankám rozhodně nemohlo stačit.

„Gratuluji Slavii k zaslouženému vítězství, hlavně za první poločas. My jsme v první půli hráli velice špatně především v útočné fázi. Špatná rozhodnutí, spousta nevynucených chyb. Soupeř trefoval otevřené střely, čímž se dostal do vedení. My jsme měli hlavy dolů. Ve druhém poločase jsme trošku přitlačili v obraně, chyb bylo méně, něco jsme proměnili, byli jsme disciplinovanější a málem jsme se vrátili do zápasu. Chyběl ale čas. Kdyby se hrálo o pět minut déle, mohlo to vypadat jinak, ale na to se nehraje. Doufám, že další duely odehrajeme v trochu jiném rytmu,“ řekl hradecký trenér Peter Bálint.

„Zápas bohužel skončil šťastněji pro Slavii. Na to, abychom mohly vyhrát, tak bychom musely hrát bojovně celých čtyřicet minut a ne se to potom snažit dotáhnout na konci. Na druhou stranu jsem asi ráda, že jsme byly schopné se aspoň trochu vrátit do zápasu, mentálně jsme se zvedly. Doufám, že do budoucna budeme schopné bojovat po celý zápas a ne to nechávat až na konec,“ podotkla pivotka Lvic Martina Šubrtová (dříve Pokorná).

Chance ŽBL – 4. kolo

Sokol Hradec Králové – BLK Slavia Praha 52:66 (18:21, 26:40, 34:52). Body: Čuperková 12, Havrylchyková 9, Zeithammerová 9, Brožová 5, Vlčková 5, Hrubá 4, Šubrtová 4, Vojtíková 4 – Hanušová 17, Rokošová 17 (12 doskoků), Dubniuková 15, Suchanová 8, Žílová 5, Ježková 4. Rozhodčí: Dumbrovský, Peterková, Baudyš. Trojky: 6:8. Trestné hody: 9/6 – 7/6. Doskoky: 46:45. Fauly: 16:14. Diváci: 121.

TABULKA

1. USK Praha 3 3 0 296:157 100.0

2. Slavia Praha 4 4 0 283:259 100.0

3. Žabiny Brno 4 3 1 308:264 75.0

4. Chomutov 4 2 2 320:270 50.0

5. KP Tany Brno 4 2 2 312:267 50.0

6. Hradec Král. 4 2 2 257:287 50.0

7. Trutnov 3 1 2 202:235 33.3

8. Brandýs n. L. 4 1 3 240:342 25.0

9. Ostrava 3 0 3 191:226 0.0

10. Slovanka 3 0 3 189:291 0.0

Další utkání čeká Lvice v pátek 20. října, kdy se poprvé v této sezoně představí venku, konkrétně na palubovce nováčka Brandýsa nad Labem (16.30).

