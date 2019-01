Hradec Králové - Basketbal: Královští sokoli cestují na palubovku několikanásobného mistra České republiky.

Ostrý start do roku 2019. Oba basketbalové týmy z Hradce Králové, které působí v nejvyšších domácích soutěží mužů a žen, absolvují první zápasy v novém roce. Královští sokoli se představí už v pátek večer na palubovce tuzemského giganta z Nymburka, hradecké „lvice“ pak čeká v sobotu odpoledne důležitá bitva s brněnskými Žabinami.

Kooperativa NBL

Pátek, 18.00: ČEZ Basketball Nymburk – Kingspan Královštísokoli Hradec Králové.

Přestože forma sokolů šlav závěru uplynulého roku nahoru, v tomto střetnutí se od nich vítězství rozhodně nečeká. Jde spíš o to, aby svěřenci kouče Lubomíra Peterky odehráli utkání důstojně a pokusili se proti superfavoritovi urvat pokud možno co nejpřijatelnější výsledek. Byť to bude těžké.

Hradec čekají důležitější zápasy, ten první přijde na řadu hned ve středu, kdy Sokoli přivítají v třebešské hale od 18 hodin Ústí nad Labem.

Ženská liga

Sobota, 16.00: Sokol Nilfisk Hradec Králové – BK Žabiny Brno.

Hala na Eliščině nábřeží bude svědkem opravdového šlágru. Celek z moravské metropole hraje v letošní sezoně velmi dobře, navíc v úvodním měření sil tohoto ročníku dokázal „lvice“ na své palubovce porazit 77:64. Hradecký tým si tehdy stěžoval na přísnější rozhodování arbitrů.

Teď je tu ovšem nový duel, „lvice“ budou mít výhodu domácího prostředí, které jim v této sezoně poměrně svědčí (až na utkání se Slavií Praha). O důležitosti zápasu není pochyb, hraje se o lepší výchozí pozici pro play off. Východočešky by proto potřebovaly vítězství jako sůl.