V poslední sezoně 2018/19 Východočešky získaly bronzové medaile, na což by v té následující rády navázaly.

Vedle toho chtějí „lvice“ uspět i v Českém poháru. „Loni jsme ho vyhráli, předtím jsme byli dvakrát druzí,“ připomíná šéf oddílu. Hradec naopak nebude hrát evropskou soutěž. Loni vybojoval stříbro ve Středoevropské lize, jeho obhajoba se tedy neuskuteční. „Je to z ekonomických důvodů, neboť nám odešel hlavní partner,“ vysvětluje Volejník.

V sezoně 2019/20 budou „lvice“ působit pod hlavičkou Sokol Hradec Králové. Hráčský kádr se oproti loňsku prakticky nezměnil. „Odešla pouze Běloruska Lichtarovičová. Jinak jsme nechali tým stejný, za což jsem hrozně rád. Na soupisku ještě připíšeme talentovanou juniorku Noskovou, která se jeví výborně a má perspektivu do budoucnosti. Zkrátka budeme spoléhat na družstvo, které je delší dobu pohromadě. Hráčky se znají,“ spatřuje Volejník jednu z výhod.

Naopak nevýhodou může být menší počet zápasů do konce kalendářního roku. ŽBL má totiž jenom deset celků, navíc bude během podzimu ještě reprezentační přestávka. „Ale na druhou stranu se pak hraje nadstavba, kde nás čeká několik kvalitních utkání navíc,“ přibližuje manažer týmu.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové čeká ostrý rozjezd. Postupně narazí na Žabiny Brno, KP Brno, USK Praha a Slavii Praha. „Nepamatuji si takové těžké vylosování. Při vší úctě k ostatním kolektivům máme hned na začátek čtyři nejsilnější. Ale musíme to nějakým způsobem zvládnout. Nejprve hrajeme na Žabinách a to bude tvrdý oříšek. Sice jsme je teď v přípravě doma porazili, ale u nich to bude úplně jiný zápas,“ předpokládá Miroslav Volejník.

Úvodní tři zápasy Sokola Hradec Králové – sobota 28. 9.: venku BK Žabiny Brno (16.00). Středa 2. 10.: doma KP Brno (18.00). Neděle 6. 10.: venku ZVVZ USK Praha (17.00).

Sokol Hradec Králové

1 Simona Fišerová (2002 / 181)

6 Kateřina Zavázalová (1990 / 174)

7 Karolína Šotolová (1999 / 174)

8 Barbora Nosková (2002 / 170)

9 Michaela Matušková (1997 / 171)

11 Kristýna Minarovičová (1991 / 173)

12 Klára Marečková (1990 / 188)

14 Klára Vojtíková (1994 / 189)

15 Andrea Klaudová (1989 / 186)

21 Lucie Bolardtová (2000 / 179)

32 Pamela Therese Effangová (1993 / 178)

33 Josipa Bura (Chorvatsko) (1985 / 186)

34 Petra Kulichová (1984 / 198)