V pořadí druhý ze tří vrcholů sezony čeká o víkendu na basketbalistky Hradce Králové. Po dva týdny starém zisku stříbrných medailí z Final Four Středoevropské ligy CEWL se zúčastní dalšího finálového turnaje. Tentokrát půjde o FINAL 4 Českého poháru, který hostí karlovarská Hala míčových sportů KV Arena.

„Letos se nám docela vyhýbají vážnější zdravotní potíže, což je před klíčovou pasáží sezony velmi důležité. Na pohárové vyvrcholení se moc těšíme. Přijedeme maximálně připravené a bojovně naladěné,“ hecuje rozehrávačka východočeškého družstva Kateřina Zavázalová.

„Lvice“ před rokem v Nymburce dlouho neúspěšně sahaly po zlatých medailích, takže letos budou na západě Čech maximálně motivované loňské druhé místo vylepšita vybojovat v této soutěži tu nejcennější trofej.

„Domácí pohár je pro nás stejně důležitý jako CEWL i ŽBL, takže míříme co nejvýš. Ale naším prvním cílem je postup do finále a pak se uvidí. Celý turnaj je otevřený a zlato může brát kdokoliv,“ těžce hledá osmadvacetiletá basketbalistka favorita.

Její tým čeká čeká v sobotním semifinále papírově nejlehčí soupeř ze všech možných, když vyzve pražskou Slavii. S ní však „lvice“ oba ligové zápasy v této sezoně nezvládly. V půlce října doma prohrály 54:64 a na konci ledna padly v Edenu 85:94. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové tak mají Pražankám co vracet.

„Semifinále bude velký boj. Může to znít jako paradox, ale je to soupeř, kterého jsme si při losu přály, ačkoliv zápasy se Slavií nám v téhle sezóně příliš nevyšly, teda spíš vůbec. Takže můžeme říct, že nyní je ten správný čas jim to vrátit a konečně je porazit,“ věří rodačka z Chlumce nad Cidlinou.

Ve druhém sobotním semifinálovém duelu na sebe narazí obhájce pohárového prvenství KP Brno a Nymburk. Neděle pak nabídne souboj o třetí místo a finálové vyvrcholení turnaje.

Final four ČP v Karlových Varech

Sobota 9. března - semifinále

BLK Slavia Praha - Sokol Nilfisk Hradec Králové (15.00)

DSK Basketball Nymburk - KP Brno (17.30)



Neděle 10. března

Utkání o třetí místo: poražení semifinalisté (15.00)

Finále: vítězové semifinálových duelů (17.30)