Ve finálovém turnaji, který o víkendu hostila Hala míčových sportů - KV Arena, „lvice“ nejprve v sobotním semifinále jednoznačně roznesly pražskou Slavii, abyo den později v dramatickém souboji o prvenství udolaly také brněnské KP.

Finálové utkání na západě Čech mělo stejné obsazení jako v loňském roce v Nymburku, jen radost i zklamání byly tentokrát na opačných stranách. Loni křepčily hráčky moravského celku, letos si ty nejlepší pocity vychutnávaly svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové.

„Lvice“ tak v této sezoně úspěšně pokračují ve sbírání cenných kovů. Po dva týdny starém zisku stříbra z Final Four Středoevropské ligy CEWL přidaly do sbírky zlato z Final Four Českého poháru. A to je ještě čeká play off Ženské basketbalové ligy.