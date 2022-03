Čtvrtfinále play off, 2. zápas

Levhartice Chomutov – Sokol Hradec Králové 68:75 (18:20, 26:31, 40:57). Body: Kadlecová 13, Satoranská 13, Bartoňová 10, Krejzová 10, Reynoldsová 10, Kučerová 8, Vorlová 4 – Šotolová 16, Fišerová 13 (18 doskoků), Marečková 13, Effangová 12, Čuperková 9, Vojtíková 8, Matušková 4. Rozhodčí: Vávrová, Kejklíček, Pazourek. Trojky: 4:6. Trestné hody: 15/12 – 20/15. Doskoky: 39:52. Fauly: 22:19. Pět osobních chyb: 2:2 (Bartoňová, Kadlecová – Čuperková, Marečková). Stav série: 1:1.

Hradecké ohlasy

Miroslav Volejník, asistent trenérky Lvic: „Z naší strany to bylo o hodně lepší než doma, kde jsme se dopouštěli obrovského množství chyb v obranné činnosti a řekl bych, že i nasazení nebylo takové jako v Chomutově. Chyby z Hradce jsme si na videu rozebrali a hráčky v sobotu plnily to, co jsme si řekli. Náš výkon byl o sto procent lepší než před pár dny. Líbila se mi naše obranná hra, měli jsme hodně doskoků a rozhodující bylo, že jsme ve druhém poločase zrychlili hru, díky čemuž jsme si udělali náskok. V poslední čtvrtině byly sice nějaké nervičky, ale naše vedení už bylo takové, že jsme ho udrželi.“

Pamela Therese Effangová, kapitánka Lvic: „Jsme nadšené, že jsme to v Chomutově ubojovaly. Byl to zápas, který byl hodný play off. Na hřišti to bylo vidět, spousta odpískaných faulů, dost tvrdá hra, na můj vkus možná až příliš. Hrál se agresivní běhavý basketbal se šťastným koncem pro nás. Takže super a v Hradci chceme zase vyhrát. Série samozřejmě může být dlouhá i na pět zápasů, ale to si nepřipouštíme. Ve čtvrtek to v Chomutově budeme chtít ukončit s tím, že postoupíme dál.“

Čtvrtfinálová série mezi Hradcem Králové (v bílém) a Chomutovem je po dvou zápasech vyrovnaná.Zdroj: Luboš Lorinc