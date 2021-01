Vrcholná mezinárodní akce sportovců, kteří v Krkonoších bojovali v konkurenci šestačtyřiceti reprezentantů ze sedmi zemí, byl určen závodníkům v severské kombinaci ve věku od třinácti do sedmnácti let.

Slavíka potěšily ohlasy výprav

Několik českých želízek v ohni se v areálu pod Čertovou horou dočkalo nejvyšších příček. Ve svých kategoriích uspěli junioři Jiří Konvalinka s Janem Šimkem, mezi mladšími chlapci pak Lukáš Doležal. Mladším dívkám hned dvakrát dominovala Daniela Peštová

Počasí aktérům v obou dnech nastavilo velice příjemnou tvář. Vítr nezlobil a tak se závodilo za ideálního zimního počasí s mírným sněžením.

„Jsem příjemně překvapený a spokojený, jak organizátoři tuto soutěž zvládli. Průběh všech závodů byl plynulý a bezproblémový, navíc na můstku jsme nezaznamenali žádný pád. K vidění byly navíc velice kvalitní výkony a dramatické souboje. Ohlasy zahraničních výprav, které jsem zaznamenal, jsou hodně pozitivní,“ pochvaloval si Tomáš Slavík, sportovní ředitel Úseku severské kombinace Svazu lyžařů ČR.

Spokojen musel být také s vystoupením mladých českých závodníků. Právě čeští junioři, svěřenci trenéra Martina Zemana, ovládli kategorii starších chlapců. V sobotu zvítězil Jiří Konvalinka, který na můstku HS73 výkonem 73 metrů všem soupeřům doslova ulétl a vytvořil si před druhým Slovincem Jakou Drinovcem (68m) náskok dvaapadesáti vteřin.

„Moc mi pomohlo, že jsem si mohl na můstcích pod Čerťákem několikrát zatrénovat,“ svěřil se šestnáctiletý harrachovský rodák. Přestože v běžecké části loňský nejlepší český junior Jan Šimek, jemuž naopak skok nevyšel, zabral, Konvalinkův náskok byl dostatečný.

Jan Šimek si ale vše vynahradil v nedělním dějství. Konvalinka se sice opět ujal průběžného vedení po skoku, ale 66 metrů mu před Šimkem (64m) vyneslo jen výhodu osmadvaceti vteřin. Tu na pětikilometrové trati jeho o rok starší soupeř zlikvidoval a zvítězil.

Koldovskou zradila prasklá přezka

V kategorii starších dívek patřila Tereza Koldovská k aspirantkám na medailové pozice. V sobotním závodě se dělila po velice dobrém skoku (63 metrů) o třetí místo se Slovinkou Špelou Mastnakovou. Na vedoucí Italku Martinu Zanitzerovou obě ztrácely 43 vteřin, ale na její krajanku Asii Mercatovou, která byla druhá, jen devět.

V běhu však útoku české juniorky číslo 1 na stupně vítězů zabránila neuvěřitelná smůla. Pár desítek vteřin před startem jí praskla přezka na botě, takže kompletní pětikilometrovou trasu absolvovala s jednou volnou botou a nečekanou psychickou zátěží.

Navzdory tomuto handicapu se dlouho držela na druhé pozici, teprve v závěru ji předjely dvě Němky. V neděli už se Koldovské na můstku tak nedařilo a svou ztrátu ve stopě proti silným německým a italským sdruženářkám nedokázala smazat.

V neděli se z prvenství radoval také Lukáš Doležal. Základ k němu položil kvalitním skokem dlouhým 67,5 metru. Jeho největší soupeř – Ital Manuel Senoner – už naopak nezopakoval svůj sobotní pokus o délce 71,5, jenž mu zajistil první příčku, a se 64,5 metry ztrácel před během třiadvacet vteřin.

V mladších dívkách smazala dvakrát ve stopě velice rychle svou ztrátu z můstku Daniela Peštová a s přehledem v národní konkurenci zvítězila.

Sobotní výsledky



Starší chlapci (2005-2003, 16 závodníků), HS73/6 km: 1. Konvalinka 19:03 min, 2. Šimek (oba Česko) +52 s, 3. Brückl +1:22 min, 4. Schula +1:24, 5. Gehring (všichni Něm.) +1:27, 6. Sudek (Česko) +2:20.



Starší dívky (2005-2003, 11 závodnic), HS73/5 km: 1. Nähringová 14:24, 2. Haaschová +36 s, 3. Görlichová (všechny Něm.) +40, 4. Koldovská (Česko) +1:21 min, 5. Arnoneová (USA) +1:53 min, 6. Pinzaniová (It.) +2:08.



Mladší chlapci (2008-2006, 15 závodníků) HS73/4 km: 1. Senoner (It.) 12:08 min, 2. Doležal +45, 3. Hrdina +3:13 min, 4. Balatka +3:21, 5. Slavík +4:09, 6. Stolarz (všichni Česko) +4:09.



Mladší dívky (2008-2006, 4 závodnice) HS73/4 km: 1. Peštová 15:16 min, 2. Hollmanová +1:09 min, 3. Horká +1:20, 4. Nejedlová (všechny Česko) +5:00.



Nedělní výsledky



Starší chlapci (2005-2003, 16 závodníků), HS73/5 km: 1. Šimek 14:16 min, 2. Konvalinka (oba Česko) +16 s, 3. Schula +40, 4. Brückl +50, 5. Gehring (všichni Něm.) +1:03 min, 6. Zelnik (Slovin.) +1:10.



Starší dívky (2005-2003, 11 závodnic), HS73/2,5 km: 1. Haaschová 8:28 min, 2. Nähringová +9 s, 3. Görlichová (všechny Něm.) +19, 4. Zanitzerová + 27, 5. Pinzaniová (obě It.) +31, 6. Koldovská (Česko) +1:02 min.



Mladší chlapci (2008-2006, 15 závodníků) HS73/2,5 km: 1. Doležal 7:16 min, 2. Senoner (It.) +28 s, 3. Balatka +2:18, 4. Slavík +2:42, 5. Stolarz +2:47, 6. Hnyk (všichni Česko) +22 s.



Mladší dívky (2008-2006, 4 závodnice) HS73/2,5 km: 1. Peštová 9:31 min, 2. Horká +22 s, 3. Hollmanová +1:01 min, 4. Nejedlová (všechny Česko) +3:09.