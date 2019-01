Tupiza/ Východní Čechy - Český veterán musel odstoupit ze slavné Rallye Dakar. Zastavilo ho vykloubené rameno.

Josef Macháček na Dakaru | Foto: Barth Racing

Připravoval se na svou zřejmě poslední účast na Rallye Dakar. Chtěl si dát dárek k šedesátinám, které tento rok oslaví. Do cíle třetí etapy dojel Josef Macháček jako třetí, jenže v té následující měl nehodu.

Závodník pardubického týmu BARTH Racing byl transportován do nemocnice. Diagnóza? Vykloubené rameno. Pětinásobný vítěz Dakaru, jenž se vrátil na čtyřkolku, náročný závod nedokončí.

Čtyřkolka letěla

Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek by se v nejbližších dnech měl vrátit do České republiky, kde ho zřejmě čeká operace.

„Noha by měla být nakonec v pořádku. Bylo ještě podezření na zlomeninu klíční kosti, ale to se nepotvrdilo," uvedli na sociálních sítích zástupci týmu Barth Racing, jehož barvy Macháček hájil. „Rameno zatím nechtějí místní doktoři dávat do původního stavu," doplnili.

„Jel jsem v naprosté pohodě. Na prvních kilometrech se bloudilo, ale že bych se to snažil dohnat, to ne," řekl Macháček, který již před startem rallye uvedl, že Dakar jede naposledy a chce tak oslavit březnové 60. narozeniny. Havaroval asi 70 km před cílem.

„V řečišti jsem trefil velký balvan, nedalo se nic dělat. Jel jsem asi stovkou a vylétl jsem se čtyřkolkou vysoko," uvedl. Před odstoupením byl v průběžné klasifikaci šestý. „Zpočátku jsem si myslel, že mi nic moc není. Točila se mi hlava, takže jsem myslel, že mám jen otřes mozku.

Chtěl jsem jít opravovat čtyřkolku, která měla uražené jedno kolo. Najednou jsem si šáhnul a koukala mi klíční kost vyražená z kloubu," dodal Macháček. Následně si zavolal lékařskou pomoc a do nemocnice jej přepravil vrtulník.

Problémy Kolomého

Blíže nespecifikované technické problémy výrazně přibrzdily na Rallye Dakar Martina Kolomého, který byl až do čtvrtka nejlepším českým jezdcem v kategorii kamionů. Člen týmu Buggyra Racing ve 4. etapě ztratil více než hodinu a propadl se na třinácté místo průběžného pořadí. Není jasné, zda bude Kolomý ve slavné soutěži pokračovat.

Nejlepším Čechem v kamionech je Kolomého týmový kolega Aleš Loprais na devátém místě. I on ve čtvrtek řešil technické problémy. „Prvních pět kilometrů vypadalo dobře a na šestém přišel stejný problém jako v předešlé etapě, tedy servo pumpa. Výměnou jsme ztratili asi dvacet minut," uvedl Loprais.