Svěřenci trenéra Petra Mašáta začali ve Strakonicích dobře a po deseti minutách vedli 5:2. Náskok o tří branky a následně i o čtyři drželi až do 20. minuty. Poté přišel výpadek a domácí se během necelých 60 vteřin dostali na rozdíl jednoho gólu. Do konce první půle už si ani jeden z týmů výraznější náskok nevypracoval, Strakonice nakonec do šaten odcházely spokojenější, když vedly 14:13.

Druhá třicetiminutovka přinesla jednu výraznou změnu. Jičín se zlepšil v obraně a hlavně skvěle chytal gólman Machalický. Hosté čtyřmi brankami v řadě otočili nepříznivý vývoj zápasu a po zbytek utkání už soupeře do vedení nepustili. Strakonicím se povedlo skórovat pouze šestkrát, zatímco O2xyworld náskok v závěru navyšoval a nakonec zapsal zaslouženou výhru o sedm branek.

„Jičín vyhrál zaslouženě, přehrál nás v obraně. Udělali jsme spoustu chyb, navíc jsme kupili neproměněné šance. I když ty nebyly úplně stoprocentní, protože soupeř byl v obraně dobře formovaný a k tomu agresivní, z čehož přicházela naše ne úplně připravená střelba. První poločas nebyl z naší strany tak špatný, dokázali jsme se vrátit do zápasu a otočit nepříznivé skóre. Bohužel v úvodu druhé půle jsme zbytečně ztratili asi pět míčů a dostali se do krize. Trvalo nám dlouho, než jsme se z ní dostali, ke konci jsme byli v křeči,“ hodnotil duel na pozápasové tiskové konferenci domácí trenér Michal Zbíral.

„Jeli jsme do Strakonic s velkým respektem, zvlášť když jsme kolo předtím absolvovali těžký zápas s Lovosicemi, který nás stál spoustu sil. Do utkání jsme vstoupili dobře, navíc nás podpořil dobrými zákroky brankář David Machalický. Vypracovali jsme si náskok, ale ve druhé části první půle jsme zbytečně zmatkovali, ztratili jsme hodně míčů a kvůli tomu šli domácí do vedení. Upozorňovali jsme kluky, že musíme zůstat hlavně v klidu, jít gól po gólu a také zkvalitnit obranu. Opět nám řadou výborných zákroků pomohl brankář, obrana si začala díky tomu víc věřit a i útok hrál díky tomu víc v klidu," řekl kouč Jičína Petr Mašát.

V tabulce se Jičín přiblížil Zubří na rozdíl jednoho bodu, na deváté Brno ztrácí body dva a stále má reálné šance na postup do play off. V neděli od 17 hodin se v důležitém duelu představí na palubovce Brna.

Ostatní výsledky 23. kola:

SKKP Handball Brno – Lovci Lovosice 27:28 (13:16), Pepino SKP Frýdek-Místek – KH ISMM Kopřivnice 37:31 (19:14), TJ Sokol Nové Veselí – HCB Karviná 26:30 (12:17), HC Dukla Praha – SHC Maloměřice – Brno 41:31 (24:20), Tatran Prešov – TJ Cement Hranice 28:20 (11:10), Talent tým Plzeňského kraje – HC ROBE Zubří 37:27 (15:10).

Tabulka:

1. Talent tým Plzeňského kraje 23 20 1 2 796:617 41

2. HK FCC Město Lovosice 23 20 0 3 765:660 40

3. HCB Karviná 22 16 3 3 666:582 35

4. HC Dukla Praha 23 16 1 6 753:681 33

5. TATRAN Prešov 23 13 3 7 718:626 29

6. Pepino SKP Frýdek-Místek 22 12 0 10 661:627 24

7. TJ Sokol Nové Veselí 23 9 5 9 603:618 23

8. KH Kopřivnice 23 10 1 12 697:693 21

9. SKKP Handball Brno 23 8 4 11 618:623 20

10. HC ROBE Zubří 23 9 1 13 649:650 19

11. O2xyworld HBC Jičín 23 9 0 14 642:663 18

12. HBC JVP Strakonice 1921 23 4 1 18 596:776 9

13. SHC Maloměřice Brno 23 3 0 20 580:726 6

14. TJ Cement Hranice 23 0 2 21 569:771 2