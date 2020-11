Je specialistou na přírodní okruhy, letos na nich však neodjel ani jeden závod. Už tohle o zvláštnosti letošní sezony mnohé vypovídá. Koronavirová pandemie s rokem Marka Červeného pořádně zamávala. Díky místu v týmu WRP Wepol Racing však borec ze Stračova mohl okusit jiný druh závodění, místo svých milovaných přírodních okruhů závodil na autodromech. Červený dokázal vyhrát domácí titul, v evropském seriálu Alpe Adria skončil na solidním šestém místě a jeden závod si střihl i v Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (německý šampionát). To vše v královské kubatuře superbike. V červnu navíc stihl oslavit čtyřicítku, teď však doufá, že se věci vrátí do normálu a příští sezona už bude v klasickém režimu - tedy na přírodních okruzích.

Jak moc zvláštní rok to letos byl?

Absolutně zvláštní. Člověk na to kouká s otevřenou pusou a říká si, že to ani není možný, to co se děje. Bohužel se to opravdu děje.

I závodní sezona byla mnohem jiná.

Jednoznačně. Já jsem zaměřený na přírodní okruhy a letos jsem na nich nestartoval ani jednou. Když se jely Dymokury, tak jsem byl zrovna v Rijece na Alpe Adria, závodil jsem pouze v Trenčíně na letišti, ale vyloženě příroda nebyla ani jedna.

I tak jste dokázal získat titul mistra republika a dařilo se vám i v Evropě.

Hodnotím to pozitivně. Domácí titul mě moc těší, navíc jsem rád, že jsem se neztratil ani v Evropě. Šesté místo v Alpe Adria rozhodně beru. Potěšilo i to, že jsem si po spoustě letech připomenul závodění na autodromech, bylo to hezký.

Předpokládám, že vám však přírodní okruhy hodně scházely?

My ty autodromy vždycky bereme jako přípravu. Najednou jsme tam museli celý rok závodit, jak už jsem říkal, bylo to divné. A samozřejmě, abych odpověděl na otázku, tak přírodní okruhy jsou pro mě víc. A chybí mí to.

Než přišla první vlna koronaviru, tak jste byli testovat v Jerezu, kde se jezdí i světový šampionát Moto GP, jak jste si to užil?

Poslední sezony do Španělska před sezonou jezdíme, okruhy se snažíme střídat a už ho máme celkem projeté, takže nezvyk to nebyl. Je hodně příjemné jezdit na tratích, jako jsou Valencie a Jerez.

Kdy jste se dozvěděl, že se letošní sezona IRRC (mistrovství Evropy na přírodních okruzích) nepojede?

Celkově byl šampionát zrušený až během sezony. Nejprve se nejelo v Hengelu, poté všichni doufali, že se to rozběhne, ale bohužel se začaly rušit další závody. Po třetím neodjetém podniku se šampionát pro letošek zrušil celý.

Jste součástí týmu WRP Wepol Racing, ten má asi velkou zásluhu na tom, že jste mohl jezdit tolik závodů?

Určitě. Je to naprosto profesionální tým, který má opravdu špičkové zázemí. Já jsem hrozně rád, že takový tým mohu jezdit. Pro mě je to obrovský přínos. Je naprosto úžasné, že i když jezdím přírodu, která se letos nejela, tak mi zajistil závody na autodromech. Navíc týmu se skvěle povedlo i mistrovství světa, kde za Wepol závodili špičkoví jezdci Karel Hanika, Danny Webb a Petr Svoboda.

V červnu jste oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny, jak probíhaly oslavy?

Oslavy byly smíšené, protože díky koronaviru to bylo celkem komorní. Nebyla ani nálada na nějaké velké slavení, i když to bylo kulaté. Čekal jsem, že čtyřicítka proběhne nějak zásadněji, ale nakonec to nic velkého nebylo.

Do kdy chcete závodit?

Vždycky je to o tom, jak se člověk cítí, jakou získá podporu. Proto si netroufnu říct. Samozřejmě chci závodit a budu pro to dělat maximum.

Listopad pro vás byl v posledních letech ve znamení legendárního závodu v Číně s názvem Macau GP, zúčastníte se ho?

Letos se motorky nejedou. Je to kvůli zhoršené situaci ve světě. Měla by závodit pouze auta a to v nějaké omezené míře. My jsme letošní sezonu ukončili.