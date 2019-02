Trutnov, Hradec Králové - Oba východočeští účastníci Ženské basketbalové ligy se v rámci 17. kola základní části představili na domácích palubovkách. A byly z toho dva vítězné zářezy.

Zatímco výhra královéhradeckých „lvic“ (115:55) nad v tabulce posledním Teamstore Brno se čekala, úspěch Lokomotivy Trutnov proti obhájci ligového bronzu Nymburku (82:79) nikoliv.

A přesto podkrkonošské družstvo slavilo. Domácí hráčky duel velmi dobře rozehrály, ve třetí čtvrtině ovšem nabraly osmibodovou ztrátu. Tým se přesto nepoložil a utkání dovedl do dramatické koncovky.

V té vedl Trutnov 79:76, aby mu radost sebrala trojkou čtyři vteřiny před koncem Parisová. Domácí trenér Martišek si vzal oddechový čas, nakreslil akci, která měla být nadějí na výhru „last minute“… A povedlo se!

Další program - 18. kolo ŽBL

Lokomotiva Trutnov

sobota 9. února od 18.45 hodin:

venku BLK Slavia Praha



Hradecké „lvice“

sobota 9. února od 15.30 hodin:

venku KP Brno

Těžkou tříbodovou střelu trefila kapitánka Kozumplíková a radost nejen na palubovce, ale i v ochozech sportovní haly ZŠ Komenského neznala mezí. Favorit padl.

„Byla to hektická koncovka, kterou si každý užil. Při oddechovaném čase jsme si nakreslili signál, po kterém se nám povedlo dát rozhodující koš. Padl sice se štěstím, ale to přálo připravenému a bojujícímu týmu. Znovu jsme přitom hráli v sedmi, bez zraněné Terky Šípové. Holky si vítězství zasloužily. Poslední čtvrtina byla o srdíčku a to bylo jednoznačně na naší straně. Výhra je odměnou pro hráčky a fanoušky,“ radoval se po bitvě kouč Trutnova Michal Martišek.

Tým Hradce Králové nezačal proti brněnskému outsiderovi, který má v probíhající ligové sezoně zatím pouze jedinou výhru a v tabulce mu patří poslední příčka, v bůhvíjakém tempu a v první čtvrtině nebyl rozdíl mezi oběma družstvy až tak výrazný (24:18).

Potom se Východočešky přece jenom rozjely, v poločase vedly o dvacet bodů (51:31) a po utkání svítilo na ukazateli skóre 115:55. Hráčky Teamstore Brno v závěru fyzicky úplně odpadly.

„V prvním poločase jsme měly malé mezery v obraně, to jsme do druhé půle chtěly zlepšit. Ovšem po změně stran jsme to ještě víc rozjely v útoku, tak z toho bylo jedno z těch bezproblémových domácích utkání, kde si můžou zahrát všechny hráčky,“ uvedla na webovém portálu zenskybasket.cz Romana Ptáčková, trenérka královéhradeckých „lvic“.