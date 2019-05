Ronal v letošní sezoně sahal po extraligové medaili, ta sice utekla, ale v konkurenci mnohem větších klubů je konečné čtvrté místo důkazem, že se v Jičíně házená dělá velmi dobře. Východočeši sice sezonu zakončili šesti prohrami v řadě, když nejprve v semifinále prohráli 0:3 na zápasy s Plzní a v boji o třetí místo stejným výsledkem nestačili na Duklu Praha. Že byla ale letošní ročník z pohledu Jičína vydařený, ví i jeho trenér Petr Mašát. „Sezona se nám výsledkově rozhodně povedla, se čtvrtým místem musíme být naprosto spokojeni,“ hodnotí Mašát.

Sezona se rozhodně podařila, i když konec byl trochu hořký.

Samozřejmě malé zklamání z bojů o medaile ve mně je, věřím, že i v hráčích, ale s odstupem času se ten výsledek, kterého jsme dosáhli, určitě docení.

Čím si vysvětlujete závěr sezony, kde trochu vypadalo, že týmu došly síly?

Myslím, že to ovlivnily dva faktory. O tom prvním jsem se bavil i s hráči. Bylo to druhé utkání semifinále s Plzní, kde jsme ztratili naprosto jasně vyhraný zápas. Na hráčích to zanechalo velké stopy, které se projevily i ve třetím utkání s Plzní a poté i proti Dukle. Nechci říkat, že si tým nevěřil, ale to zklamání bylo tak velké, že jsme ve zbytku sezony nenašli mentální sílu, navíc Dukla má velmi kvalitní tým.

Druhý faktor?

Řekl bych, že byla ta únava, protože v konkurenci týmů jako Karviná, Plzeň a Dukla, které fungují minimálně tréninkově na profesionální bázi, je to opravdu těžké. My jsme tým, který trénuje maximálně třikrát týdně. Ani nemáme k dispozici halu a posilovnu pětkrát týdně. A v tom konci, kdy se hraje až do konce května, je to určitě na hráčích znát.

Kdy vám v sezoně bylo nejhůř?

Pro mě to bylo asi druhé utkání s Duklou o bronz, kdy jsme hráli doma. Toužili jsme po medaili, ale zahráli jsme tam špatně. Emocionálně rozhodně ten druhý s Plzní.

Z čeho jste měl naopak nejlepší pocit?

Tým po roce prošel změnou, když odešli dvě střední spojky a skončil Radek Král, takže jsme tým obměnili a vhodně doplnili. Udělalo mi radost, že to s námi nezamávalo. Přišli kluci z první ligy a do týmu se skvěle zapracovali, to mě hodně potěšilo. Dostali šanci i hráči, kteří dříve nebyli tolik vytížení. Odehráli jsme skvělou základní část, díky ní jsme si vybojovali dobrou pozici pro play off a na domácí palubovce jsme hráli opravdu dobře, i divákům se hra musela líbit.

Co jste říkal na vyrovnanost soutěže?

Je to určitě dobře pro diváky. První tři týmy jsou trochu jinde, ale od čtvrtého do devátého místa se může stát cokoliv, což je pro dramatičnost skvělé.

Jak to vypadá s vámi pro příští sezonu?

Mám smlouvu ještě na rok. Muže se to určitě nějak změnit, ale minimálně rok bych měl být v Jičíně na pozici trenéra.