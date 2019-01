Brno, Hradec Králové – Za dva týdny – ve dnech 5. a 6. října – se na brněnském Masarykově okruhu uskuteční závěrečný podnik letošního seriálu FIA European Touring Car Cup 2013.

Automobilový jezdec Michal Matějovský. | Foto: Karel Hrnčíř

Čeští jezdci týmu Křenek Motorsport v něm budou bojovat o umístění na špici v soutěži o Pohár národů a zejména pak v hodnocení jednotlivců, kde Petr Fulín bude chtít obhájit svoji doposud vedoucí pozici a Michal Matějovský bude útočit na třetí příčku v hodnocení jednotlivců.



Tým Křenek Motorsport se na vrchol sezony pečlivě připravuje a v minulých dnech absolvoval na brněnském autodromu testy. „Byl to funkční test vozů a vše probíhalo normálně. Poněkud dříve jsme, i s ohledem na vyšší počet dalších jezdců na trati, ukončili testy vozu Petra Fulína. U Michala Matějovského jsme testovali kromě nastavení vozu i brzdové kotouče a destičky," zhodnotil testování týmový šéf Josef Křenek.



„Brněnská trať mi vyhovuje, dlouho ji znám a jsem rád, že jsem měl dnes možnost si vlastně poprvé na této trati otestovat i vůz BMW 320 SI, se kterým letos startuji v závodech Evropského poháru. Po čtyřech zahraničních podnicích budou nadcházející závody na domácí půdě v Brně tím správným vyvrcholením letošní sezony a už se na ně moc těším," uvedl po testech královéhradecký pilot Michal Matějovský.



„Podařilo se nám zajet dobrý čas a myslím si, že jsme na závěrečný podnik dobře připraveni," krátce zhodnotil průběh testů Petr Fulín, lídr průběžného pořadí seriálu.



„Poslední závod letošního evropského šampionátu FIA ETCC chci jet i jako svůj úplně poslední závod a tak se na to chci důkladně připravit, abych se s tou svojí sportovní kariérou rozloučil co nejlépe. Auto se chová tak, jak se chvat má. O tom jsem se přesvědčil už při předchozím testu, takže když auto funguje dobře, tak už jen zbývá, abych dobře fungoval i já," dodal s úsměvem Jaromír Štádler, třetí jezdec týmu Křenek Motorsport. ⋌(dr)