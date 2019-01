Hradec Králové - Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové: Automobilový závodník Michal Matějovský byl vyhlášen Hvězdou čtenářů Deníku.

Z vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hvězdou čtenářů Deníku se v rámci ankety „Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové" stal automobilový závodník Michal Matějovský.

Třicetiletý pilot, který v loňském roce vyhrál mistrovství Evropy cestovních vozů v kategorii Super 2000 TC2, obdržel od čtenářů nejvíce hlasů a na slavnostním galavečeru vystoupil hned dvakrát na pódium hradecké Filharmonie.

„Vítězství ve čtenářské anketě jsem nečekal, ale o to víc mě toto ocenění těší. Jsem rád, že sportovní příznivci zaznamenali moje výsledky v evropském šampionátu, ve kterém reprezentuji Hradec Králové a celou vlast. Všem, kteří mně zaslali hlas, děkuji," řekl Michal Matějovský, jenž v loňském roce završil tříleté působení v evropském šampionátu cestovních vozů ziskem mistrovského titulu.

„Je to určitě největší úspěch mé dosavadní kariéry. Byla to sezona, na kterou nezapomenu. Prvenství bylo dílem celého týmu Křenek Motorsport, vůz skvěle fungoval a ani jednou mě nezklamal," vrátil se k mistrovské sezoně královéhradecký jezdec, pro kterého byl loňský rok vydařený i v osobním životě. Začátkem listopadu oslavil narození prvního syna Václava.

„Byl to zkrátka po všech stránkách skvělý rok," usmívá se Matějovský, který však už vyhlíží start letošní sezony. Je již jasné, že místo za volant BMW usedne do tahače v rámci čínského šampionátu a naváže tak na svého otce Stanislava, jenž před patnácti lety získal titul mistra Evropy v závodech tahačů.

„Od května do září mě čeká série závodů v Číně. Loni jsem se jednoho podniku zúčastnil, nyní ve spolupráci s Buggyrou absolvuji celý šampionát. Bude to další cenná zkušenost nejen závodní, ale i životní. Čína nabízí řadu obchodních příležitostí, je to zkrátka jiný svět. Už se těším na nové zážitky a poznatky," plánuje úřadující mistr Evropy, jenž v konečném pořadí ankety o nejúspěšnějšího sportovce města Hradec Králové skončil na 6. místě.

Na otázku, zda nečekal umístění na vyšších příčkách, odpověděl: „Už několik let se ve sportovních anketách umisťuji mezi nejlepšími, ale je jasné, že konkurence zástupců olympijských sportů jako jsou střelci či judisté, stejně tak fotbalistů a hokejistů, je velká. Cením si toho, že jsem se dostal do společnosti „top 10" nejlepších sportovců. Všem oceněným k úspěchu gratuluji," řekl Michal Matějovský, nový laureát ceny Hvězda čtenářů Deníku.