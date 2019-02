Most, Hradec Králové – Dvě druhá místa vybojoval v dalším podniku Mezinárodního mistrovství České republiky v závodech automobilů na okruzích v Mostě královéhradecký jezdec Michal Matějovský s vozem Audi A4 DTM, hájící barvy Bohemia Racing Teamu.

Automobilový závodník Michal Matějovský. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Úvodní sprint na třináct kol se jel na suché trati a odvíjel se bez větších nesrovnalostí či incidentů. Hned po startu se dva první vozy specifikace DTM brzy vzdálily zbytku startovního pole. „Zase úplně jednoduché to však nebylo. Musím se přiznat, že na začátku jsem trochu probrzdil a vzniklá ploška na pneumatice hned byla znát. Jel jsem pak hodně opatrně. Ani s předjížděním pomalejších aut nebyl tak velký problém jako v páteční kvalifikaci. Auto jinak fungovalo dokonale. Takže jsem celkově velice spokojený,“ zhodnotil závod Michal Matějovský.



Zatažená neděle přinesla na mostecký okruh déšť a druhý mistrovský sprint Divize 4 probíhal na vodě. Michal Matějovský s Audi A4 DTM se i po chybě v úvodu závodu dokázal propracovat startovním polem vpřed a závod opět dokončil druhý za Tomášem Kostkou.



Po letmém startu si sice ještě držel druhé místo, ale při dalším průjezdu startovního pole se objevil až na samém jeho konci. „V zadní technické pasáži okruhu jsem udělal chybu, najel jsem na mokrý obrubník a byly z toho hodiny. Otočil jsem se o rovných tři sta šedesát stupňů a musel jsem počkat, abych se bezpečně zařadil zpět do závodu,“ vysvětlil jezdec. Znamenalo to pro něj poměrně náročnou cestu vpřed, která byla komplikovaná vodou na trati. Během následujících dvanácti kol se mu podařilo posunout se o dvě desítky pozic a cílovou rovinkou v posledním kole projížděl opět jako druhý v pořadí. „Uznávám, že tohle byla velká škola. Na vodě jsem zatím odjel jen pár kol při warm-upu v Brně. Chyba hned na začátku závodu mě náležitě vyučila,“ přiznal Michal Matějovský.



„S mosteckou tratí, kterou považujeme za naši domovskou, jsme se tak pro letošní rok rozloučili. Za dva týdny nás čeká pokračování mistrovství na Slovakiaringu a v září pak při Podzimní ceně Masarykova okruhu v Brně,“ uzavřel víkend manažer BRT Petr Najman. (dr, brt)