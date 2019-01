Hradec Králové – /FOTOGALERIE ZE ZÁVODU V DUBAJI/ První okruhový závod sezony 2011 – čtyřiadvaceti­hodinovka Dunlop 24H Dubai – přinesl výrazný úspěch královéhradeckému jezdci Michalu Matějovskému, hájícího barvy španělského týmu Sunred.

Týmu Sunred, jedoucímu ve složení Pepe Oriola, Javier Ibran (Španělsko), Michael Rossi (Francie) a Michal Matějovský (Česko), se v tomto těžkém závodě podařilo získat v kvalitní konkurenci druhé místo ve své třídě (A3T). Celkově mezinárodní posádka skončila na 18. místě v závodě, ve kterém startovalo 84 vozů různého výkonu rozdělených do osmi tříd!

„Jsem šťastný, že se nám podařilo, i přes kolizi, kterou jsme během závodu měli, vybojovat druhé místo. Takto dlouhý vytrvalostní závod byl pro mne premiérou, ale velmi jsem si to užíval. Okruh jsem neznal, a tak nejhorší pro mne bylo zvyknout si na průjezdy zatáčkami a nalézt optimální stopu během prvního nočního střídání. Při druhém střídání v noci už tento problém odpadl. Chtěl bych poděkovat celému týmu, byla to moc fajn spolupráce a jsme všichni rádi za výborný výsledek,“ řekl Michal Matějovský po skončení závodu v Dubaji.

Vývoj závodu

Čtvrtek 13. ledna

volné tréninky, kvalifikace

Volné tréninkové jízdy probíhaly za příznivého počasí při teplotách kolem 28 st. Celsia a mechanici spolu s jezdci hledali optimální nastavení vozu. V 15 hodin pak začaly probíhat jednotlivé kvalifikační jízdy, po kterých se jezdci týmu Sunred – Matějovský, Španělé Ibran, Oriola a Francouz Rossi s týmovým vozem Seat Leon Super Copa umístili na 4. místě ve své kategorii. Matějovský k průběhu prvního dne konstatoval: „S umístěním v kvalifikaci jsme vcelku spokojeni, nejlepší časy se nám podařilo zajet ve druhé polovině kvalifikace. Zdejší okruh se mi velmi líbí, terén je rozmanitý a okruh má spoustu zajímavě postavených zatáček. V prvních kolech jsem se hlavně seznamoval s tratí, a také s vozem, který stále šetříme pro závod. Postupně se se vším sžívám a už se moc těším na start.“ Večer po kvalifikaci měli ještě týmy možnost využít večerního testovaní, ve kterém se připravovaly na noční pasáž vytrvalostního závodu.

Pátek a sobota 14. – 15. 1.

závod Dunlop 24H Dubai

Přesně ve 14 hodin byl v pátek 14. ledna na autodromu v Dubaji, za početné účasti diváků i čestných hostů, odstartován první okruhový automobilový podnik sezony – vytrvalostní závod Dunlop 24H Dubai 2011. Tým Sunred se nezúčastnil ranního warm up a zamířil přímo na start závodu. „Snažili jsme se vůz co nejvíce šetřit pro samotný závod, včerejší nastavení nám pro závod vyhovuje,“ řekl před startem Michal Matějovský. Do bojů vytrvalostní čtyřiadvaceti­hodinovky nejprve zasáhl Pepe Oriola a dokázal se z úvodní čtvrté pozice mezi vozy třídy A3T dostat až na vedoucí pozici. Po dvou hodinách závodu střídal Javier Ibran a po dalších hodinách Francouz Michael Rossi. Oba tito jezdci udržovali střídavě třetí až druhou pozici, když po šesti hodinách se ke slovu dostal Michal Matějovský a krátce po střídání se dotáhl opět až na vedoucí pozici před BMW E 46 GTR nizozemského týmu JR Motorsport. Později však měl Michael Rossi kolizi s jedním z jezdců. Vůz byl poškozen a Rossi musel do boxů k výměně levé přední poloosy. Poškozeno bylo i rameno a náboj kola. Vše bylo ale rychle vyměněno a Michael Rossi mohl pokračovat. Ráno, pár hodin před závěrem 24hodinového závodu, se na trati díky větru začal objevovat i písek a následovala výměna brzdového obložení. Přesto se týmu podařilo v tomto těžkém závodě vybojovat druhé místo ve své třídě (A3T) a celkově skončit na 18. místě.