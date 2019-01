Východní Čechy, Pardubice /OD SOUSEDŮ/ – Další zářez na pořadatelské pažbě. Pardubice se ve své sportovní historii staly dějištěm všeho možného. V těchto dnech však zažívají jednu premiéru.

Slowpitch: Mistrovství ČR | Foto: Stanislav Ondráček

Do sportovního areálu na Dukle, kterému softbalisté neřeknou jinak než Krtkova aréna, zavítá evropská smetánka v odvětví zvaném slowpitch. Organizátory ME jsou spolu s mezinárodní federací Pasos Pardubice.

Během čtyř dnů odehrají reprezentace České republiky, Velké Británie, Irska, Slovinska, Německa a Srbska celkem pětatřicet zápasů. V základní části turnaje se střetne dvakrát každý s každým. Nejlepší kvarteto postoupí do play off, které se však v softbalu nehraje klasickým způsobem.

Dalším specifickým úkazem na nebi českého sportu je ten, jak se rodí národní slowpitchový tým. Je to nastavené tak, že kdo je domácí mistr, má právo reprezentovat. Loňským vítězem domácího šampionátu jsou Sparks Mladé Buky a páteř českého těla, prakticky se všemi kostmi tvoří právě jedna z bašt tuzemského softbalu.

„Jasně, mohli jsme poskládat tým, z toho nejlepšího co český slowpitch nabízí. Nebylo by to však fér vůči těm, co vybojovali mistrovský titul. V opačném případě už bychom to nebyli my. Zatím to podle tohoto nepsaného pravidla fungovalo, tak jsme to nechtěli měnit. Takže na Evropě budou hrát Mladé Buky. Pouze jsme si z pražského Sabatu půjčili dva hráče, protože náš nadhazovač je zraněný. Posílí nás Petr Gutvirt a Marek Černý" vysvětluje Ivana Andělová, opora české reprezentace.

Její tým nečeká procházka růžovým sadem. Vězte, že pouze dvakrát se Česká republika vracela z evropského šampionátu s prázdnou. A má co napravovat po výbuchu na poslední „Evropě". V roce 2011 totiž skončil český tým až šestý. Nejhůře v dějinách tohoto vrcholu starého kontinentu.

„V Bulharsku jsme byli už s týmem Mladých Buků. S družstvem DNAce to ale bylo trochu jiné. Měli jsme sice skvělý tým, nicméně herně byla znát nevyzrálost a nerozvážnost mladého kolektivu. Postrádali jsme vůdce. Naše hra byla většinou zbrklá, uspěchaná. A na pálce to bylo strašně znát," vrací se do předloňského roku Andělová.

Zpátky do současnosti. Příznivci tohoto netradičního odvětví tedy z historického hlediska i faktu, že se hraje v Pardubicích očekávají cenný kov.

„Naším hlavním cílem je neudělat ostudu a dostat ze sebe to nejlepší. Dát si pořádně do těla, předvést super zákroky a hlavně spoustu chytrých odpalů. Medaile by byla super, o tom žádná. Jenže konkurence nespí. První dvě příčky jsou nejspíše zabrány předem. My se pokusíme urvat alespoň bronz. Bude to však těžké. Stejné chutě mají Slovinci, kteří se rok od roku zlepšují. Na loňském Evropském poháru v Pardubicích slovinský klub byl schopný porazit Brity. Zahráli proti nim úžasně. Nevyzpytatelní jsou Němci, kteří už začali brát slowpitch vážně i na reprezentační úrovni. A výběr ze Srbska vůbec neznáme. Jedná se totiž o úplného nováčka na mapě mistrovství Evropy," pustila se do odhadů Ivana Andělová.

Hlavním a zřejmě jediným kandidátem na zlato je Velká Británie. Na předchozích osmi šampionátech sportovci této země pokaždé zvedali nad hlavu pohár. Stříbro vychází na Irsko, které střídavě plní roli korunního prince a umísťuje se na třetí příčce.

„V těchto zemích mají strašně odehráno. Tam jsou nějaké turnaje víkend co víkend. Oproti českému slowpitchi je to hodně velký rozdíl. Vyzrálost ostrovních týmů se ukazuje především na pálce. Borci většinou umějí najít díru a tam odpálit. Což chce hodně zkušeností a tisíce odpálených slowpitchových nadhozů. Stejně tak mají velmi dobré nadhazovače. I když to tak nevypadá, tak i ve slowpitchi se dají házet těžší nadhozy. To se u nás zatím moc neumí," konstatuje Andělová, která je rovněž prodlouženou rukou reprezentačního trenéra.

Mladě Buky alias česká reprezentace jdou do akce v tomto složení: Iveta Zábranská, Ivana Andělová, Vendula Hanáková, Michaela Pirožková, Kateřina Rychlíková, Barbora Škopová, Jitka Vachková, Andrea Wolfová, Lucie Novotná, Jan Čukan, Jan Hanák, Ondřej Kubát, Jan Moučka, Petr Němeček, Břetislav Anděl a Pavel Šedivka.

Ostře sledované

Středa: Slovinsko – Česká republika (8.45), Velká Británie – Česká republika (10.30), Česká republika – Německo (19.30).



Čtvrtek: Česká republika – Srbsko (10.30), Irsko – Česká republika (12.15), Česká republika – Slovinsko (17.30), Česká republika – Irsko (19.15).



Pátek: Česká republika – Velká Británie (11.30), Německo – Česká republika (13.15), Srbsko – Česká republika (19.15)



Sobota: Třetí se čtvrtým po základní části, poražený končí čtvrtý, vítěz jde dále (9.45), první se druhým, vítěz jde do finále, poražený se střetne s vítězem předchozího duelu (11.30), pátý s šestým (13.15), souboj o finále, vítěz zůstává ve hře o zlato, poražený končí třetí (15.00), finále (17.30).

Jeho veličenstvo slowpitch přichází

Slowpitch je pálkovací hra s pomalu nadhazovaným míčem. Od nadhozu pochází i název celé hry, a to z angličtiny. Slow znamená pomalý a pitch nadhoz. Klasickému softballu se ze stejných důvodů říká fastpitch.

Slowpitch vznikl podobně jako softbal a baseball v Americe pro lidi, kteří hráli jeden z obou sportů na střední škole. Když se ale později chtěli ke hře vrátit a jen tak si jít zahrát, zjistili, že bez pravidelného tréninku nejsou schopni trefit rychle nadhazovaný míč. A tak přišli s verzí hry, kdy se míč pálkaři nenadhazuje co nejrychleji a s co nejzáludnější rotací, ale hezky pomalu, přehledně obloukem.

Slowpitch tak vznikl hlavně pro lidi, kteří mají rádi pálkovací hru, umějí házet, chytat a pálit míč, ale vítají typ nadhozu, do kterého se vždycky trefí. Zkrátka chtějí hrát hru, při které si opravdu zahrají. Slowpitch je proto především zábava.

V Evropě a Česku je rozšířená verze slowpitche pro smíšená družstva, kdy tým tvoří stejný počet žen a mužů. Ženy a muži se pravidelně střídají na pálce, tedy když jsou v útoku. Také v obraně jsou rozmístěni ve vnitřním i vnějším poli rovnoměrně, ve vnitřním tři ženy a tři muži, ve vnějším dvě ženy a dva muži. Podle pohlaví se ve hře také střídají dva druhy míčů.

Ženy pálí do menšího míče, totiž do „jedenáctky", který létá dále než muži, kteří pálí do „dvanáctky". Tato smíšená verze slowpitche se oficiálně nazývá COED slowpitch. Jde o zkratku opět z angličtiny pro coeducational, což znamená ženy a muži dohromady.