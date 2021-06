Jeden z vrcholů domácí sezony absolvovali o víkendu orientační běžci. Ve Vojtíškově nedaleko Hanušovic se uskutečnilo mistrovství České republiky na krátké trati.

Velmi úspěšnými výsledky se v horském lese na Šumpersku blýskli závodníci z Hradce Králové. V elitní mužské kategorii vybojoval stříbrnou medaili Pavel Kubát z hradeckého klubu OK 99. Ještě o stupínek výš figurovala mezi ženami Denisa Kosová ze stejného oddílu.

Kubát při neúčasti obhájce prvenství Vojtěcha Krále usiloval i o zlato, dokonce se v polovině závodu na chvilku dostal na první místo, ovšem v cíli měl nakonec ztrátu 49 sekund na vítězného Tomáše Křivdu z Chocně. Kubátův oddílový parťák, vloni stříbrný Daniel Vandas, doběhl tentokrát pátý.

Obhájkyně titulu Kosová triumfovala až díky skvělému závěru. V průběhu závodu na úplném čele nefigurovala, skvělým finišem však dokázala zvítězit s náskokem čtyřiačtyřiceti vteřin před druhou v pořadí. Na pátém místě doběhla Lenka Mechlová z hradecké Slavie, v elitní desítce byla ještě její kolegyně ze stejného klubu Karolína Teplá a členka OK 99 Barbora Chaloupská.

MČR na krátké trati – muži: 1. Křivda (Choceň), 2. Kubát (OK 99 Hradec Králové), 3. Hubáček (Luhačovice), … 5. Vandas, 12. Petržela (oba OK 99 HK); ženy: 1. Kosová (OK 99 HK), 2. Wiśniewska (Choceň), 3. Indráková (Žabovřesky), … 5. Mechlová, 8. Teplá (obě OK Slavia HK), 9. Chaloupská (OK 99 HK).