Východní Čechy - Olympijská anketa: Při zahájení XXIII. zimních OH v korejském Pchjongčchangu Deník zpovídal sportovní osobnosti z regionu.

Závod v biatlonu. | Foto: ČTK/AP

Olympijský oheň v jihokorejském Pchjongčchangu už plane. Jak se na sportovní událost roku těší a co od ní očekávají osobnosti z východočeského regionu?

Deník jim položil v anketě čtyři otázky:

1. Kteří čeští sportovci podle vás získají medaili?



2. Dosáhnou při neúčasti hráčů z NHL na medaili také čeští hokejisté?



3. Jak byste řešili kauzu ruských sportovců, kde byl odhalen státem řízený doping? Je dobře, že ti „čistí“ startují v Koreji pod neutrální vlajkou?



4. Na co se z Her v Koreji nejvíce těšíte?

JIŘÍ FALTUS

Vedoucí trenér biatlonistů KB Letohrad

1. Pevně doufám, že to budou biatlonisté, že nějakou medaili k nám do Letohradu přivezou. Jmenovitě Ondra Moravec a také „Boušek“ (Šlesingr) by mohl překvapit. Samozřejmě bych to přál i Verče Vítkové. Mezi dalšími sportovci pak věřím Martině Sáblíkové a Ester Ledecké.

2. Bylo by to překvapivé a hezké, ale mám takové tušení, že nám to o kousek uteče. Do boje o medaile bychom se dostat mohli, ale bude to kolem čtvrtého místa.

3. Doping je problém. Podle mého názoru by to mělo být radikálně řešené, že zkrátka by měla stát celá ruská výprava, a ne že někteří sportovci budou startovat pod neutrální vlajkou. Vedení by se za to mělo zpovídat. Samozřejmě, že pak na tom budou nejhůře ti, kteří nedopovali, ale pokud je to státem řízené, poněvadž takové zprávy jsou, tak by mělo přijít zásadní řešení.

4. Já doufám, že budu mít volno a stihnu co nejvíce přímých přenosů. Rád se podívám na biatlon, chtěl bych vidět také běžecké lyžování a samozřejmě hokej.

PAVEL ČIHÁČEK

Jedenáctinásobný mistr světa v jízdě na skibobech a celkový vítěz Světového poháru 2017 z TJ Sokol Deštné v Orlických horách

1. Česká výprava si svými úspěchy na posledních OH v Soči nastavila laťku hodně vysoko, ale i letošní reprezentace je hodně silná. Věřím snowboardistkám: Evě Samkové ve snowboardcrossu a Ester Ledecké v paralelu. Tipuji celkem šest medailí, z toho dvě zlaté.

2. Při neúčasti hráčů z NHL je těžké předem někoho favorizovat. Jsem však optimista a klukům věřím. Zisk jakéhokoliv cenného kovu by byl úspěchem. Na jednu stranu je škoda, že budou chybět největší hvězdy zámořské soutěže, na druhou je to šance pro ostatní hráče ukázat svou kvalitu. Myslím si, že pro naše mužstvo to může být výhoda.

3. Ano. Pokud nějakému jednotlivci neprokázali vinu, měl by dostat šanci bojovat na olympiádě, byť pod neutrální vlajkou. Kdo se však provinil a vědomě dopoval, ten byl měl být bez milosti vyloučen ze sportovního dění.

4. Nejvíce se těším na hokejový turnaj, biatlon a sjezdové lyžování. Žiji a pracují v Rakousku a tak určitě budu sledovat jejich sjezdařského boha Marcela Hirschera, k němu mám i já hodně blízko. Díky svým úspěchům v alpském lyžování je Ester Ledecká pojmem i v Rakousku. Těším se na její účinkování ve dvou sportovních odvětvích. Vzhledem k tomu, že mám rakouskou přítelkyní, bude doma panovat trochu rivalita. Samozřejmě budeme fandit všem sportovcům a uvidíme, zda česká výprava získá víc cenných kovů než Rakušané.

VOJTĚCH ČIŽINSKÝ

Předseda Sportovní unie Chrudimska.

1. To nebude tak jednoduché. Snad Martina Sáblíková na dlouhou trať, ale myslím, že zlatá to rozhodně nebude. Myslím, že medaili udělá Ester Ledecká a snad i Eva Samková. Biatlonistům moc nevěřím a hokejistům bych to přál, ale těžko se do semifinále dostanou. Vidím to na tři medaile. Při nejlepším.

2. Dostanou se do čtvrtfinále, ale dál asi ne. Pro nás je obrovská škoda, že tam nebudou hráči z NHL. Sice takhle dostanou příležitost další hráči, ale přece jenom ta kvalita bude chybět. Myslím, že úroveň hokejového turnaje značně poklesla.

3. Pokud nemáte dostatek informací, tak se v tom velmi těžko orientujete. Je to tak zašmodrchané, že je těžké k tomu zaujímat nějaké stanovisko. Musíme věřit komisi, která o tom rozhoduje. Je samozřejmě zvláštní, že to vzalo takový konec, ale když to nemůžete objektivně posoudit, těžko k tomu opravdu dávat stanovisko. Když to oznámili, říkal jsem si: To jsem zvědavý, jak se zase budou medaile vracet zpátky, ale našich se to naštěstí netýkalo. A s tím startem pod neutrální vlajkou to není poprvé. Ale myslím, že ti sportovci jsou rádi, že můžou na olympiádě vůbec startovat a asi to moc neřeší.

4. Nejvíc se těším na hokej. Hodně sleduji také biatlon. Lyžování je už horší, palce držím Jakšovi a Novákové, ale moc šancí nemáme. Na snowboardu by mohla zazářit Ledecká. Cinknout by to mohlo i u rychlobruslařky Sáblíkové.

IVO STRNAD

Mistr světa a Evropy v atletice veteránů z TJ Jiskra Litomyšl.

1. Osobně si myslím, že by to mohli být hokejisté. Věřím i naší stálici Martině Sáblíkové, že rozšíří svoji medailovou sbírku. Silné by měly být samozřejmě také snowboardistky a doufám, že se něco urodí rovněž v biatlonu, třeba v závodech štafet.

2. Jako fanoušek bych byl spokojen, kdyby se dostali mezi nejlepší čtyřku, potom by to už bylo vabank. Pokud by ale v semifinále chyběli, bylo by to pro mě zklamání. Nejsilnější asi budou Rusové, tradičně mezi favority budou patřit Finové či Švédové, ale při neúčasti zámořských hokejistů vidím šance na úspěch jako velké.

3. To je hodně složitá otázka. O tom, že v Rusku státem řízený dopingový program existoval, není pochyb, ostatně si myslím, že tomu tak bylo i v minulosti. Jednoznačně souhlasím s tím, aby ti sportovci, kteří byli prokazatelně přistiženi při dopingu nebo manipulaci se vzorky, neměli právo účasti na olympijských hrách a byli z nich vyloučeni. Může to vést i k tomu, že bude postižen někdo nevinný, ale každý z nich může vystoupit a říci, jak to bylo, což nikdo neudělal. Startem pod olympijskou vlajkou může ruský sport učinit krok ke svému očistění.

4. Těším se na biatlon, ten sleduji moc rád, potom také na rychlobruslení, kde věřím v úspěchy našich reprezentantek. Trochu mě mrzí, že v takových tradičních odvětvích, jako jsou skoky na lyžích nebo běžecké lyžování na tom teď nejsme dobře. Fandit budu bobistům, některé kluky znám, potkávám se s nimi na jejich fyzické a atletické přípravě v Praze na Olympu.

ALEŠ ŽĎÁRSKÝ

Ředitel atletického oddílu SK Nové Město nad Metují a vedoucí trenér SCM.

1. Moc bych ji přál někomu ze snowboardingu, ať už Evě Samkové nebo Ester Ledecké. Eva je člověk, který mě baví nejen lidsky, ale i sportovně. Její sympatické vystupování i empatické chování zasluhuje obdiv. A samozřejmě mě baví i příběh Ester Ledecké. Všichni nakládají velkou zodpovědnost na Martinu Sáblíkovou, což jí asi znepříjemňuje život, ale podle mě to zvládne. A úspěch bych přál i bobistům, protože to jsou strašně pohodoví a zábavní kluci.

2. Celý národ by samozřejmě chtěl, aby se zopakovalo Nagano a já bych si to přál také. Tehdy to byla tak euforická doba, která by i dnes dala zapomenout na věci, které se v naší společnosti dějí. Bohužel se ale obávám, že tentokrát to na medaili asi nedopadne.

3. Doping, ať už řízený státem nebo někým jiným, je prostě, bohužel, součástí vrcholového sportu. Plošné potrestání všech se mi nelíbí, ale je to složité téma na krátkou odpověď. Jak bych trestal? Dle regulí WADA (Světová antidopingová agentura). Bylo ti prokázáno porušení pravidel o dopingu? Zde je tvůj trest. Nebylo ti nic prokázáno? Není důvod k trestu.

4. Už jsem to v podstatě zmínil v úvodu. Baví mě freestylové disciplíny, takže se těším na snowboarding, a zajímavý bude určitě i biatlon. Jsem hodně zvědavý na biatlonové souboje o zlato Fourcade vs. Boe.

ANDREA ZEMANOVÁ

Účastnice Zimních olympijských her v Soči 2014. Skikrosařka, které účast v Pchjongčchangu utekla pouze vinou přetrvávajících zdravotních problémů.

1. Želízek v ohni je i letos hodně, ale pokud bych měla tipovat, pak věřím českým ženám. V rychlobruslení se vedle Martiny Sáblíkové prosadí i Karolína Erbanová, medaile bude viset na krku Veronice Vítkové a hodně šancí dávám snowboardu. Věřím, že se prosadí jak Eva Samková, tak Ester Ledecká.

2. Šance tady určitě je, ale bude to těžké. Na turnaji je dvanáct týmů a vše může být hodně vyrovnané. S hráči z NHL by byla olympiáda určitě lepší, takhle to atraktivitu dost ztrácí. Pokud bych ale měla tipovat obsazení finálového utkání, pak řeknu Kanadu se Švédskem.

3. Tady bych odpověděla stručně. Osobně souhlasím s postupem, jakým MOV tuto záležitost vyřešil.

4. Já se těším na všechny sporty, na všechny sportovce. Co půjde, to vše budu sledovat. Nejvíc ale určitě lyžování a lední hokej.

MARTIN ZBOŘIL

Předseda Okresního fotbalového svazu Hradec Králové a člen Výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradecka

1. Optimisticky věřím, že přivezeme šest medailí, reálně to vidím na čtyři medaile a pesimisticky předpovídám tři medaile. Cenný kov podle mě přivezou Eva Samková, Ester Ledecká, Martina Sáblíková, biatlonisté (Ondřej Moravec nebo smíšená štafeta) a také věřím našim hokejistům.

2. Vzhledem k tomu, že to bude bez účasti hráčů z NHL, tak je vše otevřené. Samozřejmě je velká škoda, že to je bez účasti hráčů z NHL, protože ZOH by se měli zúčastnit nejlepší sportovci, což platí i o hokejistech. Český hokej by si už medailový úspěch zasloužil. V současné době si připomínáme Nagano, což už je 20 let. Bylo by moc pěkné to zase zopakovat a společně to pak opět v hospodách, na náměstí a jinde oslavit. Úspěch v podobě umístění do třetího místa přeji všem hráčům a také trenérovi Jandačovi, který by si to už určitě zasloužil.

3. Vzhledem k tomu, že nemám dost informací k danému případu, tak je těžké odpovědět na otázku, jak řešit tuto kauzu. Obecně platí a mělo by platit, že pokud někomu byl prokázán dopink, tak by na hrách neměl startovat. A pokud je prokázáno, že dopink byl řízený státem, tak se to týká všech sportovců dané země. Připadá mi divné, že někdo bude startovat pod neutrální vlajkou…

4. Nejvíce se těším na atmosféru. Věřím, že naši sportovci znovu na několik dní stmelí národ a společně to budeme prožívat a slavit jejich úspěchy. A pokud uslyšíme několikrát hrát naši státní hymnu, tak to bude super.

JAN ŠOTEK

Předseda Okresního fotbalového svazu Jičín.

1. Myslím, že cenný kov vybojují Eva Samková, Martina Sáblíková, Karolína Erbanová, dále pak věřím hokejistům.

2. Jak už jsem naznačil, doufám, že nějakou medaili získají. Na titul tipuji Rusko. Bohužel fakt, že nemohou přijet nejlepší hráči z NHL celý turnaj určitě ovlivní. Beru to jako znevážení olympijských her, nelíbí se mi to. Všichni hráči by měli mít možnost reprezentovat, je to navíc vrcholná akce konaná jednou za čtyři roky.

3. Pokud jsou sportovci prokazatelně čistí, měli by mít možnost reprezentovat svoji zemi. Naopak pokud jim byl jednoznačně odhalen dopink, dal bych jim v tomto směru doživotní trest. Dopink zkrátka neuznávám, a proto bych ho tvrdě trestal.

4. Určitě sleduji hokej, rychlobruslení, dále pak biatlon. To je asi výčet těch hlavních sportů, kterým věnuji největší pozornost.