V pátek jste ukončili kvůli opatření proti šíření koronaviru také basketbalovou ligu žen. Liga mužů zůstala jen přerušena. Kdy se bude rozhodovat o jejím dalším osudu?

Ve středu. U žen se to rozhodlo rychleji, jelikož Asociace ženských ligových klubů měla sezení naplánované dříve než u mužů.

O složité rozhodování tedy nešlo…

Je to věc ALK. Ta má do jisté míry určitou samostatnost. Za sebe mohu říct, že jsme měli call konferenci u FIBA Europe, z níž jasně vyplynulo, že si nikdo ani nedovede představit, že by nějaké soutěže ještě pokračovaly.

Jste Hradečák. Lvice skončily druhé. Dlouhodobě si udržují výbornou výkonnost. Vzestup zaznamenali také Královští sokoli. Viděl jste některé zápasy?

Před odchodem na federaci jsem v obou klubech působil jako manažer. Mám k nim blízko. Jejich výkony sleduju velice pečlivě. Holky jsou dlouhodobě v Top 4, kluci se zlepšují. Mám z toho radost.

Do jaké míry může pandemie koronaviru zasáhnout český vrcholový sport?

Svazy a federace fungují na bázi telekonferencí. Musí se nastavit, kdo bude postupovat či sestupovat. Dále jsou tu termínové listiny atd. Těch záležitostí je spousta. Sezona 2019/2020 bude už najisto paskvilem. Dnes nikdo nedokáže říct, co přinesou další dny a měsíce. Sportovci musí v této chvíli pracovat individuálně. S nadsázkou řečeno: Běhání po lese nikdo nezakázal.

Blíží se olympijská kvalifikace. Češi by ji měli odehrát v červnu v Kanadě, která je zatím relativně bezpečnou zemí. Další tři skupiny ale hostí Evropa…

Je to samozřejmě problém. Tuhle otázku vám dnes nikdo nezodpoví. Nedovedu si ale představit, že by někdo jel na olympiádu losem. Stále se říká, že se Tokio posouvat nebude. V zákulisí už ale probíhají debaty ve stylu: Ježišmarjá, co s tím vlastně budeme dělat.

Japonci o nějakém odkládání Her nechtějí ani slyšet…

Je to ještě daleko, nepředbíhal bych. Spousta laboratoří vyvíjí všelijaké prostředky, které by mohly mít účinnost. Příprava bude každopádně výrazně narušena.

Reprezentace nedávno absolvovala úvodní dva zápasy kvalifikace na mistrovství Evropy 2021 (ČR je spolupořadatelem, účast má jistou - pozn. red.). Porazili jsme Dánsko, podlehli Litvě. Jak na vás působil tým v první velké zkoušce po úspěšném mistrovství světa v Číně?

Tím, že máme účast jistou, můžeme nechat vyhrát mladší hráče. Trenér Ginzburg tohle stoprocentně plní. Strašně příjemně jsem byl překvapen ze zápasu v Litvě, kde jsme s velkým favoritem drželi tři čtvrtiny krok. Prohráli jsme, protože nám to tam v závěru přestalo padat. Mladí kluci se však dostávali hodně do hry. Konfrontace s takovým soupeřem jim dá hodně a my budeme mít v budoucnu z čeho vybírat.

Po veleúspěšném šampionátu byl český basketbal v kurzu. Na čas zastínil fotbal či hokej. Profitoval z toho svaz?

Hlavně stávající partneři se k nám zachovali velice dobře. Rovněž došlo k nárůstu členské základny, což je skvělé.

Jasně. Každý si teď hraje na Tomáše Satoranského…

(usměje se) Sledovat ho máme vlastně v popisu práce. Je to momentálně naše největší hvězda. Za čtrnáct dní jsme za ním měli letět. Virus nám však zhatil plány. Je dobře, že se usadil v základní pětce. Bude se ještě víc zlepšovat. Pro děti je obrovským vzorem.

Těšit musí také vystoupení Nymburka v Lize mistrů. Zde se asi nejvíce projevil nárůst sebevědomí některých hráčů…

Jednoznačně. Kluci vyhráli základní skupinu, což je obrovský úspěch. Získané zkušenosti jsou k nezaplacení. Je škoda, že pravděpodobně dojde k ukončení této soutěže. Měli výborně našlápnuto k pořádnému výsledku.

Od loňského května jste členem Výkonného výboru FIBA Europe. Co všechno obnáší tato reprezentativní funkce pro Českou republiku?

Je to trochu politika, samozřejmě. Jednak mám informace z první ruky co se děje v Evropě, jednak mohu aktivně zasahovat do záležitostí, které se nás týkají: co bychom chtěli prosadit, co si myslíme, že je správné apod. Ukázkou byl tlak na ukončení ženských mezinárodních soutěží. Zrovna naše strana byla jedním z iniciátorů. Nemělo význam to protahovat.

Jste časově hodně vytížen? Coby generální sekretář ČBF se jistě také musíte pořádně ohánět…

Basketu mám plnou hlavu, protože je od mala mým velkým koníčkem. Hrál jsem ho od deseti let. Já vlastně nepracuju, ale bavím se tím. (směje se) Občas to samozřejmě náročné je. Zejména, když se třeba řeší významné změny v soutěžích. Ale jsem u zdroje. To je výhoda. Informace mám brzy, můžu včas reagovat.

Měl jste prsty i v úspěšné kandidatuře pro mistrovství Evropy mužů 2021?

To se nedá takhle říct. Pracoval na tom velký tým lidí. A povedlo se.

Co v kostce obnáší, aby vše dospělo ke zdárnému konci?

Moře práce. Všem musíte také vykládat, že jste ti, kteří to umí udělat.

Pomohly k úspěchu i předcházející šampionáty, které Česká republika uspořádala?

Jednoznačně. V tomhle směru máme na FIBĚ pozici, že dokážeme zorganizovat cokoliv. Třeba ME žen 2017, které se nám herně nepovedlo, bylo z hlediska organizace hodnoceno jako jedno z nejlepších za poslední roky. Uspořádali jsme rovněž několik mládežnických šampionátů. V Evropě nám to všichni přáli, jezdí sem rádi, protože to klape.

Už nyní asi musíte leccos zařizovat…

Je toho spousta. Ladí se smlouva s pražskou O2 arenou, domlouvají se hotely. Všechno jsou nadlimitní zakázky, připravují se tedy výběrová řízení. Vše musí být v souladu s manuálem FIBA. Pomalu se dává dohromady celý štáb mistrovství. V Německu jsme už měli první workshop. Telekonferencemi teď řešíme různé marketingové věci.

Osobně by vše bylo určitě lepší, že?

Na to lze říct jediné: Smrt koronaviru! (směje se)