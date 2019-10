Znovu dostal svítkovský plochodrážní stadion do varu. Hrdina z roku 2017, kdy Zlatou přilbu vyhrál, a z roku 2018, kdy vybojoval i po těžkém pádu třetí místo. Pardubický jezdec Václav Milík na 71. ročníku tradičního závodu postoupil jako jediný český zástupce do semifinálových jízd, ale do velkého finále se tentokrát nepodíval.

Jaký dojem máte ze závodu po skončení 71. ročníku?

Spokojený můžu být jen s tím, že jsme celý závod v pohodě dojeli. Trochu mě štve, že v sobotu hodně pršelo, protože ze začátku byla dráha jiná, než se tady jezdí obvykle. Trvalo mi, než jsem to dopasoval. Když jsem cítil, že je to dobré, tak po úpravách dráha trochu ztvrdla, potřebovali jsme se vrátit do nastavení, která jsou pro tuto dráhu běžná. Ale hlavní problém byl v tom, že jsem neměl starty. S posledními třemi rozhodně spokojený nejsem. Hodně záleželo na startu a první zatáčce, což se mi v posledních třech jízdách nepovedlo. To mě mrzí, protože první a třetí startovací pole je v Pardubicích opravdu dobré.

Po roce opět vyhrál Jason Doyle. Co jste říkal na jeho obhajobu?

Ne nadarmo je to mistr světa. Je na něm vidět, že všechno má stoprocentně připravené. Je dobrý a tady v Pardubicích opravdu rychlý. To bylo vidět i ve finále. Když pustil páčku, tak byl hned o motorku vepředu.

Potvrdil tak slova o tom, jak moc si trofeje cení?

Myslím, že pro všechny závodníky je to jedinečná trofej. Mít ji doma je něco neuvěřitelného. Navíc je to na konci sezony, člověk by měl být nejvíce připravený. Doyle byl nastavený na všechny jízdy, protože jel famózně.

Překvapil druhým místem Lotyš Andžejs Lebeděvs?

Jsem rád, že tady Lebeděvs nakonec byl. Přimlouval jsem se za něj, je to můj dobrý kamarád. Myslím, že příští rok už ho pan Erban pozve automaticky, protože ukázal super výkon.

Za týden vás ještě čeká poslední závod mistrovství ČR. To už je tečka za sezonou?

Ano, zatím vedu o pět bodů a soustředím se na to, protože tato sezona pro mě není zrovna nejúspěšnější. Chtěl bych si spravit chuť i po Zlaté přilbě, kde jsem se chtěl dostat do finále, a ukončit sezonu vítěznou tečku.

Dodali vám energii diváci ze zaplněných tribun na pardubickém stadionu?

Je to pro mě obrovský závod i tím, že jsem Pardubák. Nastavil jsem si vysokou laťku, když jsem předloni vyhrál. Diváci tady jsou při závodě neuvěřitelní. Je tu přeplněno a lidé rozhodně nejsou ticho. Jsou slyšet i v helmě, to je bomba. Chtěl bych jim poděkovat, protože je neskutečné tady s takovou podporou jezdit.