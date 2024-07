Vladimír Machek včera 22:25

/VIDEO, FOTO/ Autokrosová elita si to o víkendu v Nové Pace rozdala o body do evropského šampionátu. A ve Štikovské rokli se bylo na co dívat. K radosti domácích fanoušků královskou divizi Super Buggy ovládl stylem start – cíl David Horák. V juniorkách si pro životní vítězství dojela sympatická Eliška Pytlounová.