Mistryněmi Evropy jsou Italky, Češky skončily bez jediného vítězství jedenácté

Kadetky Itálie ovládly mistrovství Evropy volejbalistek do 17 let, které hostila Česká republika v Hradci Králové a v Prostějově. Ve finále přemohly Turecko 3:1 na sety. Bronzové medaile putují do Německa.

ŠAMPIONKY. Volejbalistky Itálie dokázaly vyhrát mistrovství Evropy hráček do 17 let, které hostila Česká republika. | Foto: Foto: cev.eu