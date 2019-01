Praha/ Východní Čechy - Oslava sportu, který udělal fanouškům v České republice v roce 2018 nejvíce radosti. Samozřejmě, že máme na mysli kolektivní sport. Jedná se o basketbal a tečku za letopočtem, u kterého bude nesmazatelně zapsáno: Postup na mistrovství světa v Číně, udělala akce All Star Game.

All Star Game 2018 | Foto: ALK/Václav Mudra

Poprvé se konala v pražské hale na Královce. K vidění byl nejen exhibiční zápas hvězd Kooperativa NBL ale rovněž až kouzelnické kousky v dovednostních soutěžích. V hlavním městě nechyběli ani zástupci východočeských týmu, z nichž se jeden výrazně ukázal.

Obrat v závěru



Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Toto rčení platilo pro Utkání hvězd doslova. Tedy spíše až pro poslední minutu.

Letošní formát exhibičního střetnutí byl lehce poupraven. Základní pětky totiž nevolili fanoušci ani trenéři. Spoluhráče si vybrali dva kapitáni. Na straně Mazáků Lukáš Palyza, Mladé pušky vedl do boje Jaromír Bohačík. Starší hráči byli v plusu po drtivou většinu zápasu. Jenže poté, co se v závěru přestalo hrát „lážo plážo“ převzali taktovku mladí. Několikrát udeřili z dálky a obrat dokonal deset vteřin před koncem proměněnou šestkou Thomas Dunans. Mladé pušky tak zvítězily 136:135 a v tomto modelu triumfovaly teprve podruhé. Na straně „zálesáků“ se představili také pardubický pivot Kamil Švrdlík (14 bodů) a svitavský rozehrávač Roman Marko (9 b.). „Bažantí“ východočeská squadra měla být početnější. Nicméně při zranění pardubického Dwayna Benjamina do hry zasáhli pouze královéhradecký Bryce Canda (16 b.) a svitavský Šimon Puršl (2 body). Tým pak vedl pardubický trenér Levell Sanders.

Trojky ala Donovan



Svá želízka v ohni měly Mladé pušky také v dovednostních soutěžích. Vypsány byly tří a všechny pro sebe ukořistili elánem nabytí mladíci. Výraznou stopu pak zanechal pardubický Donovan Jacskon. Kraloval trojkařům a pronikl i do finále hry jeden na jednoho.

Ve vyřazovacím kole Basketking 3-Point Shoot-out nasypal do koše ze šesti stanovišť po pěti míčích dvacet střel. Vyhrál a před finále hodil rukavici Lukáši Palyzovi. Ten ji zvedl a v souboji kdo z koho zaznamenal devatenáct přesných pokusů. Jenže Jacksona to z míry nevyvedlo a své maximum ještě o dva zásahy překonal!

„Jsem velice spokojený. Přijel jsem a odvedl, co jsem měl. Ve finále jsem šel na opravdu dobrého trojkaře, ale díky Bohu jsem vyhrál. Basket však hraju už dlouho, jsem střelec a tady v tom prostředí mě to moc bavilo. Šlo jen o to najít si rytmus,“ popsal své bezprostřední pocity Donovan Jackson.

Levoruký tahoun Pardubic měl bezchybnou střelbu z obou rohů kurtu.

„Tam odsud to mám rád. Jde mi to, přesto se snažím na střelách z rohů pořád makat,“ potvrzuje americkou mentalitu: Být stále lepší.

Nechybělo mnoho (i když ve finále ano), aby dosáhl na double. Startoval také v bitvách tváří v tvář, nebo-li v Kooperativa Faktor 1 on 1 Challenge. Ve čtvrtfinále zdolal 3:0 svitavského Seana O'Briena a v semifinále nedal šanci ani kolínskému Anthony Waltonovi.

A ve finále si zopakoval duel z ligového střetnutí z Olomouce. Také po něm se radoval Javonte Douglas, který porazil Jacksona 4:0.

„I když jsem ve finále hladce prohrál, nebylo to zase tak těžké. Jasně, on je větší, pořád to ale byl vyrovnaný souboj. Já jsem jen nedával své střely, tak jsem pak zkoušel spíš najíždět. Bohužel jsem svých silných stránek nedokázal využít,“ okomentoval dění na palubovce Donovan Jackson.“

Douglas č. 1

Ve finále Javonte Douglas využil k jasné výhře dobrých znalostí menšího guarda Pardubic. Vyrovnal se mu totiž při bránění i v rychlosti.

„Jsem schopný bránit prakticky všechny pozice. Nebylo to tedy nijak složité. Navíc jsme se střetli s Pardubicemi den předtím v lize a já znal jeho oblíbené pohyby a finty. Ať šel na jednu stranu nebo na tu druhou, či do step backu,“ podotkl jeden z nejlepších střelců dosavadní ligové soutěže.

Ještě jedna věc mu pomohla. A z novu hrálo důležitou roli studium na „Pardubické basketbalové škole“.

„Viděl jsem sestřih z loňského turnaje. Sledoval jsem, co dělal vítěz Dominez Burnett, a věděl jsem, že budu muset ve všech zápasech zabrat hned od samého začátku,“ dodal Javonte Douglas.

Gumový letec Dunans



Jeho krajan i oddílový spoluhráč z Olomoucka. Thomas Dunans dominoval soutěži smečařům. Nilfisk Slam Dunk Contest hodnotila porota, kde nechyběl ani milovník basketbalu, herec Boleslav Polívka.

Před prvním finálovým pokusem šel Dunansovi nahazovat Anthony Walton míč z boku o desku, aby on pak ve vzduchu míč zachytil a na třetí pokus jej pozadu zatloukl do obruče. A druhý pokus mu už v roce 1988 nepřímo napsal na tělo nejlepší basketbalista všech dob Michael Jordan. Jednalo se o smeč s odrazem ze šestkové čáry. Tedy ze vzdálenosti čtyři a půl metru od koše.

Měl jsem pocit, že se natahuju, jako bych se dostal do stavu s nadpřirozenými schopnostmi. Udělal jsem to vůbec poprvé, protože kvůli kolenům to ani nemůžu trénovat. I bez nácviku to ale není těžké, protože umím skákat dost vysoko i daleko,“ usmál se se olomoucký letec.

Jackson už není jen králem popu

Novák, Svoboda, Novotný. To jsou tři nejrozšířenější příjmení v České republice. Spojeným státům americkým vévodí Smith před Brownem a Johnsonem. Vysoko figuruje také Jackson. Nejznámějším nositelem tohoto jména byl zpěvák Michael, kterému se přezdívalo král popu. Andrew Jackson se proslavil jako sedmý americký prezident. Samuel L. Jackson je herec. Příjmení Jackson se stává čím dál tím více populární také v České republice. Stalo se tak zásluhou Donovana. Tento mladík rozšířil v létě basketbalové šiky BK JIP Pardubice a hned se stal jedním ze základních kamenů týmu. Pravda, někdy má problémy „pochopit“ kolektivní pojetí Beksy a hraje si na svém písečku. Jenže v těch individuálních činnostech prokazuje obrovský potenciál. Svůj talent potvrdil na All Star Game. Nejdříve ovládl soutěž trojkařů a poté se probojoval až do finále klání souboje jeden na jednoho. Takže od teď se dá použít příjmení Jackson jako král basketbalu…