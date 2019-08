Mládežnický úspěch. Bez debat. Družstva Tenis-centra DTJ Hradec Králové si ve všech kategoriích (mladší žactvo, starší žactvo, dorost) proklestila cestu na mistrovství České republiky. Navíc neztratila v konfrontaci s východočeskými rivaly jediný zápas (!). Vskutku pozoruhodná bilance.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník

,,Moc mě to samozřejmě těší. Skvělá odměna za naši systematickou práci. Je to zatím to největší, co jsme jako klub dokázali,“ netají spokojenost sportovní ředitel Petr Šanovec.