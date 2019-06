Na pravidelný trénink Sokola Hradec Králové kategorie jedenáctiletých pod bezednými koši připravila sportovní manažerka týmu Ondřejka Vejražková malým basketbalistům milé překvapení. Trénovat je přišli, kromě domovských trenérů, extraligoví hráči Martin a Ondřej Peterkovi.

Jednadvacet nadšených kluků na palubovce vědělo, že přes dva metry vysocí pivoti jsou bráchové a hrají každý jinde. Ondřej Peterka je kapitán hradeckého celku Královští Sokoli. Martin, kromě toho, že hraje za ČEZ Basketball Nymburk (vítěz letošního ročníku Kooperativa NBL), je také v reprezentačním výběru na mistrovství světa 2019 a v září bude hrát za Českou republiku v Číně proti USA, Japonsku a Turecku.

Tihle basketbaloví bardi se věnovali hradeckým basketbalovým nadějím. Ukazovali jim základní techniky a vysvětlovali, proč se to musí naučit každý hráč. Martin Peterka o dni pro malé basketbalisty řekl: „Je to příjemně strávený čas, když můžu vrátit to, co mi někdo jiný také dal. Navíc vidím královéhradecký basket v posledních letech optimisticky, což jsem si s malými baskeťáky znovu potvrdil. Myslím, že pokud kluci vydrží, tak talentu jsem tam viděl dost.“

Za úsilí v tréninku dostali jedenáctiletí basketbalisté kartičky s podpisem Ondřeje a Martina Peterkových a ti poděkování trenérů hradeckého týmu U11. (th, re)