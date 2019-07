Invaze. Hlavní magnet Czech Open zahájil. A jubilejní třicátý ročník velmistrovského turnaje letos přitáhl mladé hráče. Podle celkové síly se také stává jedním z nejlépe obsazeným v celé historii tohoto pardubického mezinárodního festivalu.

Budoucnost bez obav

Že jsou šachy sportem starších usedlých lidí? Na to urychleně zapomeňte. Z míry vás vyvedou slova pořadatele.

„Celkový trend v posledních letech, a letos je to extrémně vidět, je ten, že velmistrovský turnaj se omlazuje. Mladých hráčů ze světové špičky i výkonnostně slabších narůstá. Díval jsem se na ročníky narození a zjistil jsem, že více než polovina startovní pole je mladší dvaceti let,“ postřehl zástupce ředitele Petr Laušman.

Pro šachové matadory je jistě pozitivní zjištění, že na celém světě je o šachy mezi mladými lidmi zájem.

„Suverénní prim hraje Indie. Na posledním mistrovství světa mládeže získala ze třiceti šesti medailí z různých kategorií hned čtrnáct. Indie bude za několik let takovým světovým hegemonem, jak dříve býval Sovětský svaz či později Rusko. A silná skupina mladých hráčů z této země se představí v Pardubicích. Stejně jako v minulém roce,“ podotýká Laušman.

V akci mistři světa

Největším favoritem Pardubice Open je podle ratingu pardubický odchovanec Viktor Láznička, který vyhrál turnaj dvakrát. Dvojka svítí u Sergeje Movsesjana. Arména hrajícího extraligu za Pardubice. Jako jediný zvítězil hned třikrát. Trojka patří Jorden Van Foreestovi z Nizozemska. Hráči ze světové top five do dvaceti let. Na čtvrtém nasazeném místě se nachází Martinez Alcantara. Reprezentuje Peru, což je pro Czech Open exotická země.

„Předloni se stal mistrem světa do osmnácti let. A startuje u nás také úřadující šampion této kategorie Viktor Gažík ze Slovenska. Ještě jedno jméno je zajímavé: Dina Saduvakasová z Kazachstánu. Už ve třinácti se stala mistryní světa právě do osmnácti let,“ představuje budoucí hvězdy Laušman.

Novinkou velmistrovského turnaje je putovní pohár se štítky dosavadních devětadvaceti vítězů.

Víkendové menu

Šachy: Pardubice Open – velmistrovský turnaj (so i ne 15.00), Motorgas Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2300 b. (so i ne 15.00), Gasco Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 2100 b. (so i ne 15.00), Timra Open – ratingový turnaj pro hráče s ELO do 1700 b. (so i ne 15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – turnaj pro hráče nar 1989 a dříve (so i ne 15.00), mistrovství světa ve Frolov Chess (so 9.30), Dostihový spolek Open – bleskový k.o. turnaj (ne 9.30). Sudoku: logické úlohy (so 10.00). Hypergrid: kvalifikace na MČR (so 10.00). Quartino: bleskové turnaje (so 14.00).

Vše ČSOB Pojišťovna ARENA.