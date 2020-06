Galavečer bojových sportů přenášela přímým přenosem televize O2 a kromě Jágra byly k vidění i další známé tváře - večerem tradičně skvěle provázel herec Matouš Rajmont, sám výtečný bojovník, herce pak zastupoval také Martin Hofman známý ze seriálu Most! jako Luďan a kromě nich hokejisté Josef Zajíc, Adam Kubík či bojovníci David Dvořák, Tomáš Kvapil, Jiří „Aplik“ Apeltauer, Pavel „Hakim“ Majer nebo Tereza Vepřoun Dvořáková.

O vystoupení mezi deseti zápasy se postarali tanečníci Beast production (Aneta Antošová).

Z kladenského pohledu byl nejzajímavější hned první zápas, kde si v K1 rozdali dva místní borci. Vyhrál Jan Tóth z Hakim Gymu, i když Michal Vacek z Mystery Gymu hodně bojoval. Oazu nadchl i další Kladeňák Vojtěch Švejda, ve vynikajícím duelu zdolal pardubického Tomáše Renga.

1. zápas: K-1 / -85 kg / 3x2 min.

Michal Vacek (Mystery gym Kladno) X Jan Toth (Hakim gym Kladno)

- Úvodní zápas večera a rozhodně to nebyla žádná „oťukávaná". Tóth začal svůj premiérový zápas kariéry velice svižně a o šest let staršího Vacka zasahoval hlavně tvrdými low kicky, které Michalovi evidentně moc nechutnaly. Stejný scénář se opakoval až do třetího kola, kdy byl Vacek přestal bojovat a dále nepokračoval v zápasu. Zvítězil tedy Tóth TKO.

2. zápas: K1 / - 65 kg / 3x2 min.

Tomáš Reng (MG Team Pardubice) X Vojtěch Švejda (Hakim Gym Kladno)

- Druhý zápas večera ve stylu K1, kde se představila mladá krev z Kladna a Pardubic. Velice pěkný a vyrovnaný zápas, lidi to zvedalo ze sedaček. Oba borci si nedali nic zadarmo. Po ukrutné bitvě zvítězil aktivnější Švejda 2:0 na body.

3. zápas: MMA / -70 kg / 3x3 min.

Petr Stříž (Jayman MMA Fighting Systems Ostrava) X Václav Štěpán (ASA Hradec Králové)

- Další velice svižný duel mladých zápasníků. Štěpán s rozvahou velice přesně trefoval svého soupeře. Stříž se snažil tlačit, ale Štěpán se nenechá rozhodit. Po tříkolové bitvě s výsledkem 3:0 na body vítězí Štěpán.

4. zápas: MMA / - 80kg / 3x5min.

Michal Cirok (Elite fight club KV) X Lukáš kohe Kohout(komplex gym Louny)

- Kohe ihned po úvodním gongu poslal zápas na zem. Cirok se snažil opět vrátit do postoje, ale to se mu nedařilo. Ke konci prvního kola Kohe Cirokovi doslova zatopil a ten byl otřesen. Doktor vše zastavil a Cirok nepokračoval do dalšího kola. Zaslouženě vyhrál Kohout.

5. zápas: K-1 / - 81kg / 3x3min.

Pavel Šach (TKBC Praha) X Adam Stráník (Falcon kickbox Vysoké Mýto)

- Do tohoto zápasu oba borci doslova vletěli. Stráník byl během prvního kola počítán. Souboj pokračoval a byl velice vyrovnaný. V dalším kole přišel trochu kontroverzní zákrok v podání Šacha a Stráník byl otřesen. Po krátké pauze pokračoval srdnatě v duelu. Ovšem ve třetím kole Šach vycítil příležitost a ukončil Stráníka TKO.

6. zápas: MMA / - 77kg / 3x5min.

Max Handanagič (MMA Poděbrady) X Pavel Pilný (Elite fight club Chodov)

- Další očekávaný duel podle pravidel MMA. Handanagičovi se hned v úvodu zápasu podařilo skvěle trefit Pilného a ten dále nepokračoval. Vyhrál tedy Handanagič se svým nejrychlejším TKO večera.

7. zápas: K-1 / - 76kg / 3x3min.

Ondřej Marvan (Highlanders Trutnov) X Antonín Coufal (APLIK MT gym Praha)

- Velice pěkný duel plný po technické stránce. Ve druhém kole začíná úřadovat Marvan a Coufal byl několikrát počítán. Ve třetím kole přišla další tvrdá rána a počítání pro Coufala. Duel vyhrál Marvan TKO.

8. zápas: Thaibox / - 70kg / 3x3min.

Jiří Páv (X gym Praha) X Jakub Krofta (MG Team Hradec Králové)

- Další velice technický zápas a jediný podle pravidel thajského boxu. Krofta Páva v prvním kole oťukával, ale v závěru kola mu hezky zatopil. Páv vydržel celá tři kola pod tlakem Krofty. Zaslouženě však slavil Krofta výhru 3:0 na body.

9. zápas: MMA / - 84kg / 3x5min.

Tomáš Bolo (Wolf Pride gym Žilina) X Daniel „Bruno“ Brunclík (Cagewariors Říčany)

- Jeden z hlavních taháků večera, očekávaný česko-slovenský duel. Z počátku oboustranné oťukávání obou borců. Brunclík během prvního kola Bolovi ukázal, kdo je tu doma. Bolo se nedal zastrašit a v dalším kole se pokusil o něco podobného co Brunclík v kole prvním. Po třech kolech plných zvratů není rozhodnuto o soupeři a zápas skončil remízou.

10. zápas: BOX / - 90kg / 4x3min.

Martin Valenta (iron Fighters Jablonec nad Nisou) X Patrik Kincl (ASA Hradec Králové)

- Očekávaný zlatý hřeb večera, ve kterém se představil publiku velezkušený zápasník Patrik Kincl. Pro tento večer si ale vybral jinou disciplínu, a to box. V prvním kole probíhalo spíše poznávání soupeře a od druhého kola bylo vidět, jak Kincl pomalu získává recept na Valentu, a úspěšné zásahy získávají na intenzitě. V dalších kolech už Kincl jasně přebral nadvládu nad zápasem a vyhrál 3:0 na body.

Tomáš Kühnel