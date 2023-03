Jičín na nohou, házenkáři zabojují o play off: Nikdo nám nevěřil, říká Mašát

Má to však jeden háček. Jičínští nemají svůj osud zcela ve svých rukách. Předně potřebují vyhrát nejlépe vyšším rozdílem (ve Frýdku-Místku v listopadu prohráli 23:29), ke všemu ještě čekat na výsledky dalších klíčových bitev. Na hraně vyřazovacích bojů je totiž plná šestice mužstev, přesně tolik se jich srovnalo mezi 24 a 22 body.

Jičín čeká zápas roku.Zdroj: Karolína MachalickáDůležitou zprávou je, že play off se nebude týkat aktuálně pátého Prešova. Že slovenský celek odehraje pouze základní část, o tom bylo jasno už před sezonou. Jičín tak nehraje o umístění mezi nejlepšími osmi, ale de facto nejlepšími devíti týmy. Dva zápasy závěrečného dějství byly předehrány, vlastně v nich už o nic důležitého nešlo. Všechna zbylá utkání startují v sobotu v 18 hodin.

Jičín proti Frýdku-Místku potřebuje nutně zvítězit. Teprve poté bude třeba se ohlížet na zbylé výsledky. Podle papírových předpokladů by si aktuálně sedmé Zubří mělo doma poradit s outsiderem z Hranic a zajistit si tak postup. Nepočítá se ani s bodovým ziskem Kopřivnice proti Talent týmu Plzeňského kraje, kterému půjde o zisk nejvýhodnější pozice pro play off. Pokud by ale Slezané vyhráli a Nové Veselí zároveň dobylo halu Brna, bylo by po jičínských nadějích.

V případě, že by doma vyhrálo Brno, nemuseli by Jičínští proti Frýdku-Místku řešit výši skóre, nejlépe by totiž vzešli z minitabulky týmů, které by v té době měly na svém kontě shodných 24 bodů (Jičín 6, Frýdek-Místek 4, Brno 2).

Jak vidno, při ohromné vyrovnanosti středu tabulky to bude v sobotu mezi šestou a osmou večerní pořádné drama. Jičínští hodlají pro úspěch udělat na hřišti maximum a to samé očekávají od svých příznivců. Ty klub vyzval, aby přišli fandit nejen v co nejvyšším počtu, ale také v modrých barvách a vytvořili tak pro soupeře doslova modré peklo. Co víc už může být lepší pozvánkou než fakt, že tenhle zápas slibuje opravdu skvělou podívanou.

Podpora jičínského publika bude v sobotním klíčovém utkání velmi důležitá. Všichni v modrém!Zdroj: Karolína Machalická

Vzájemné souboje okolo klíčové osmé příčky

Frýdek-Místek - Zubří 26:24, - Kopřivnice 37:31, - Nové Veselí 31:28, - Brno 27:29, - Jičín 29:23.

Zubří - Frýdek-Místek 27:23, - Kopřivnice 39:25, - Nové Veselí 28:23, - Brno 34:27, - Jičín 33:26.

Kopřivnice - Frýdek-Místek 32:26, - Zubří 33:23, - Nové Veselí 36:29, - Brno 26:25, - Jičín 27:21.

Nové Veselí - Frýdek-Místek 29:27, - Zubří 24:22, - Kopřivnice 26:23, - Brno 19:19, - Jičín 27:25.

Brno - Frýdek-Místek 27:33, - Zubří 32:29, - Kopřivnice 31:28, - Nové Veselí (sobota), - Jičín 26:27.

Jičín - Frýdek-Místek (sobota), - Zubří 29:30, - Kopřivnice 32:28, - Nové Veselí 37:31, - Brno 29:26.



Případné bodové shody mohou mezi těmito celky vytvořit hned několik verzí minitabulek.

Program 26. kola – sobota 18.00: Jičín – Frýdek-Místek, Zubří – Hranice, Kopřivnice – Plzeň, Brno – Nové Veselí, Maloměřice – Strakonice. Předehráno: Lovosice – Dukla Praha 33:31 a Karviná – Prešov 33:28.

Aktuální tabulka

1. HK FCC Město Lovosice 26 23 0 3 863:744 46

2. Talent tým Plzeňského kraje 25 22 1 2 876:670 45

3. HCB Karviná 26 19 3 4 796:705 41

4. HC Dukla Praha 26 17 1 8 856:787 35

5. TATRAN Prešov 26 14 3 9 776:693 31

6. Pepino SKP Frýdek-Místek 25 12 0 13 742:729 24

7. HC ROBE Zubří 25 11 1 13 692:678 23

8. KH Kopřivnice 25 11 1 13 770:762 23

9. TJ Sokol Nové Veselí 25 9 5 11 658:681 23

10. SKKP Handball Brno 25 9 4 12 673:677 22

11. O2xyworld HBC Jičín 25 11 0 14 701:713 22

12. HBC JVP Strakonice 1921 25 5 1 19 655:831 11

13. SHC Maloměřice Brno 25 3 0 22 631:800 6

14. TJ Cement Hranice 25 0 2 23 615:834 2