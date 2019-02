Do posledního závodu mistrovství České republiky v Dobřanech v Orlických horách nastoupilo 18 dvojic.

Největšími favority byli Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým, kteří měli po dvou vítězstvích poměrně velký náskok 13 bodů před Romanem Mňukem se Zdeňkem Langerem. Velký boj se spíše očekával o třetí místo mezi Foglem se Sabotou a Markem s Vondruškou při jejich bodové shodě.

Nakonec byl však největším dramatem souboj o titul. Mohaupt se snažil jezdit hlavou a v kvalifikaci nezískal ani bod, naopak Mňuk si připsal dva body a ztrátu mírně snížil. V Dobřanech se příliš nedařilo loňským mistrům bratrům Šrolerům, do finále postoupili až z osmého místa. Jezdci za nimi už museli do náročného finále B. To vyhráli s přehledem dalečínští jezdci Vetešník s Procházkou.

Finálový závod 10 posádek začali nejlépe Fogl s Mlynářem, kteří projeli cílem prvního kola před Luxem s Fiedlerem. Ti jeli finále výborně, brzy se dostali do vedení a zdálo se, že poprvé vyhrají, ale čtyři kola před cílem měli drobný pád, po kterém hned pokračovali v jízdě. Ale tím je předstihli Mňuk s Langerem, kteří stále nevzdali boj o mistrovský titul.

Největší favorité Mohaupt s Hotovým začali dobře. Jezdili na čtvrté pozici, ale pak se propadli po kolizi až na 8. místo. A v tu dobu byli chvíli vlastně mistry Mňuk s Langerem. Ale zkušení jezdci Orionu se nevzdali a postoupili na šesté místo, které jim zaručovalo titul.

Stupně vítězů si ještě zajistili klášterečtí bratři Šrolerové, kteří tím získali letošní nejlepší umístění. Svůj třetí mistrovský titul tak získali zaslouženě Lukáš Mohaupt s Václavem Hotovým s 55 body. Ale o pouhý jeden jediný bod byli za nimi Roman Mňuk se Zdeňkem Langerem, kteří tím málem dokázali nemožné. Po výborném výkonu v Dobřanech si 3. pozici udrželi Marek s Vondruškou (43 bodů). Závod Orlického poháru v Dobřanech ovládli Kavka se Sabotou a zaslouženě si dojeli i pro celkový titul.

Ve výsledcích

Mistrovství České republiky – 3. závod v Dobřanech: 1. Roman Mňuk – Zdeněk Langer, 2. Jindřich Lux – Vojtěch Fiedler, 3. Patrik Šroler – Miroslav Šroler, 4. Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška, … 6. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový. Celkové pořadí: 1. Lukáš Mohaupt – Václav Hotový (55. bodů), 2. Roman Mňuk – Zdeněk Langer (54), 3. Vítězslav Marek – Jaromír Vondruška (43).

Orlický pohár – 3. závod v Dobřanech: 1. Jiří Kavka – Martin Sabota, 2. Martin Jerie – Roman Ruml, 3. Josef Podzimek – Patrik Kosek. Celkové pořadí: Jiří Kavka – Martin Sabota (49 bodů), Josef Podzimek – Patrik Kosek (42), Filip Strmiska – Michal Pavlů (40). (vaš, vlk)