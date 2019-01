HradecKrálové – Český motokárový jezdec Jiří Forman zvítězil v dalším podniku CEE Rotax Max Challenge 2013 na rakouském okruhu Speedworld v Pachfurthu nedaleko Vídně a upevnil si svoji vedoucí pozici před posledními závody tohoto seriálu, které se budou konat v chorvatském Novi Marofu v polovině září.

Motokárista Jiří Forman na ilustračním snímku. | Foto: Karel Hrnčíř

Třetí závod série CEE Rotax Challenge 2013 potvrdil dominanci českého pilota, který hájí barvy hradecké společnosti Československý motorsport. A to i přes penalizaci, kterou Jiří Forman obdržel po suverénně vyhraném semifinálovém závodě. Po penalizaci pěti sekund byl klasifikován až jako třetí a do finále startoval z druhé řady. Nicméně ani to mu nezabránilo, aby finále suverénně ovládl a dojel si pro své další vítězství v této sérii.

V měřeném tréninku český jezdec obsadil druhou pozici s pouhými tisícinami vteřiny ztráty na prvního Sandora Jakaba. Na startu semifinálové jízdy tak stál v první řadě.

Vzhledem k chybám vedoucího jezdce se start ovšem pětkrát opakoval a ani šestý pokus nebyl bez problémů.

Jezdci sice odstartovali, ale červená světla svítila i v okamžiku, kdy startovní pole protnulo startovní čáru. Podle po celém světě platných předpisů závod nebyl odstartován. Ne však v sérii CEE! Jiří Forman odstartoval na první pozici, ale vzhledem ke zmíněným světlům po startu odstavil a očekával další start. Když ho předjel druhý a třetí jezdec a blížili se další, vyšlo najevo, že traťoví komisaři gestikulují, že závod byl přece jen odstartován.

Jiří Forman byl nucen zpět předjíždět jezdce před ním, což se mu povedlo v dalších dvou kolech a pak už jen navyšoval náskok na konečné více než čtyři vteřiny v cíli.

„Po dojezdu mě šokovala informace o penalizaci za předčasný start, když závod vlastně nebyl odstartován. Dohady trvaly více než hodinu a pochopil jsem, že reálné argumenty nikdo nechce slyšet a že vlastně bylo rozhodnuto ještě v průběhu závodu. Musel jsem se tedy smířit s tím, že skončím až třetí, i když jsem závod vyhrál s velkým náskokem, a navíc, že budu do finále startovat až z druhé řady namísto pole position. O to více jsem chtěl ukázat, že mám na vítězství a že naše technika je špičkově připravena," okomentoval problémy v semifinále český pilot.

Pouhá dvě kola finálové jízdy pak trvalo, než Jiří Forman předjel soupeře před sebou a usadil se na prvním místě. Na této pozici pak vydržel až do cíle a ve finále zvítězil. Tím navýšil své vedení v seriálu CEE Rotax Challenge a po třech závodech s náskokem ovládá celkové pořadí.