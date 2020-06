Sezona mistrovství Evropy autokrosařů měla být v tuto chvíli v plném proudu. Jenže díky současné situaci závodníci na první letošní start čekají.

Mezi ně patři i mladý, nadějný závodník z Jičína Jakub Novotný. Ten měl v kategorii Junior Buggy obhajovat v evropském šampionátu skvělé druhé místo. Teď však doufá, že si vůbec zazávodí. Autokrosaři už s předstihem přišli o téměř všechny závody seriálu mistrovství Evropy. Začít by se však mohlo na konci července v Poříčí nad Sázavou, kde by se jel závod mezinárodního mistrovství republiky. „Doufám, že už brzy začneme, pauza je dlouhá,“ přikyvuje mladý závodník.

Začínají se uvolňovat vládní opatření, co to pro vás v autokrosu znamená? Přípravy jsou v plném proudu?

Samozřejmě už testování proběhlo v Přerovské rokli a ještě je v plánu Poříčí nad Sázavou. Co to pro nás závodníky znamená? Čekat a doufat, jestli se vypíšou závody.

První závod by se měl jet na konci července v Poříčí, jak se na něj těšíte?

Určitě se do Poříčí těším více, než obvykle, jelikož karanténa je opravdu dlouhá a já se nemůžu dočkat na souboje se soupeři. Také se těším na super doprovodný program.

Co jste v období karantény dělal místo závodů?

Úkoly prostřednictvím počítače, ležel, hrál a učil se na přijímací zkoušky.

Jak moc mrzí, že letos nebude mistrovství Evropy v klasickém režimu, kromě tří závodů jsou už všechny zrušeny?

Bohužel je to tak a mrzí to. Většina závodů evropského šampionátu je zrušena a my doufáme, že pojedeme aspoň tři poslední podniky, jestliže to FIA schválí.

Předpokládám, že vám je nejvíc líto Evropy doma v Nové Pace?

Máte pravdu, chybí mi ten rachot, co dokážou fanoušci vyrobit v Mecce autokrosu. Ale jinak mi chybí celkově celá atmosféra ze všech tratí.

Myslíte, že se od konce července odjede zbytek domácího šampionátu?

Řekl bych, že ano, ale takovým způsobem, že budeme moci mít v týmu tři lidi a s daným počtem fanoušků, což bude samozřejmě hodně složité. Uvidíme, jak se to všechno vyvine.

Vy si na svůj začátek sezony počkáte, v republice však začaly fotbalové soutěže, sleduje je?

Fotbal vyloženě nesleduji, ale fandím Spartě, přestože se jí poslední dobou vůbec nedaří. Na mezinárodní úrovni držím palce reprezentaci i všem našim klubovým týmům. Líbilo se mi evropské počínání pražské Slavie.