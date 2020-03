Už podle jeho hlasu je poznat, že ho nastalá situace velmi trápí. Pětinásobného mistra Evropy Václava Fejfara šíření nákazy COVID-19 omezuje z pracovního i sportovního hlediska.

Zkušený matador však svoje osobní problémy upozaďuje: „Je jasné, že nejsem v příjemné situaci, ale zdraví máme pouze jedno. Důležité je, abychom tohle těžké období všichni překonali ve zdraví,“ říká upřímně pilot z Lužan u Jičína.

Jak to v tuto chvíli vypadá ve vaší lužanské dílně?

Provoz se nám daří udržet. Můj zeťák je šéfmechanik, takže v rodinném kruhu jsme na dílně a snažíme se normálně pracovat, ale nebudu lhát, že nás současná situace hodně omezuje.

Povídejte…

Našeho ladiče motorů pana Callaghena máme v Nizozemsku, i jinde po Evropě nám dělají nějaké věci na auta. Přípravy jsou proto v tuto chvíli opravdu těžké. Samozřejmě bych byl hrozně rád, kdyby se to zlepšilo. Nechci šířit nějakou paniku, ale obávám se, že to ještě chvíli potrvá. Sport teď však rozhodně není prioritou.

Když jste poprvé slyšel o koronaviru, čekal jste, že může něco podobného nastat?

To asi nečekal vůbec nikdo včetně mě, navíc to nabralo hroznou rychlost. Já mám kolegy závodníky v Itálii, když vidím, co mi píšou a co se tam děje, tak jim hlavně přeji, aby to ve zdraví přečkali. Na druhou stranu nechci říkat, že závody jsou úplně stranou, protože bychom hrozně rádi jezdili a auta stále připravujeme. I když samozřejmě máme obavy, že letos budou asi trošku jiné starosti. Navíc jiné sporty ruší velké akce: mistrovství světa v hokej, mistrovství Evropy ve fotbale, je to opravdu výjimečná situace.

Kdy myslíte, že se zlepší?

To nedokážou říct. Doufám, že to bude brzy. Ono se to určitě zlepší, ale není jasné kdy. Teď se věnuji věcem, abychom vůbec jako tým a firma přežili. Vymýšlíme nouzové stavy, děláme na dílně a snažíme se ji trochu vylepšit.

Pro vás to má být hodně zajímavá sezona.

Opravdu jsem se na ní moc těšil. Navíc kromě mistrovství Evropy v autokrosu mám jet i Dakar.

Ten je nějak v ohrožení?

Já doufám, že není. Připravujeme se na něj, ale někde se na něj musím kvalifikovat, Měl jsem startovat v Maroku, to je zrušené, v červenci se má jet Silk Way Rally, jenž startuje v Moskvě a končí v Pekingu. Tam teprve uvidíme, jak celá situace bude vypadat.

Seriál mistrovství Evropy v autokrosu máte v plánu absolvovat celý?

Ano, máme to v úmyslu. V naši dílně připravujeme Fabii. Jako každý rok jsme se na to hrozně těšili, přípravy vrcholí, všechno je rozjeté, ale myslím si, že už teď je jasné, že se kompletní seriál neodjede.

Začínat by se mělo v polovině května v německém Seelowě.

Nemyslím si, že by si někdo z pořadatelů v Seelowě vzal na triko takové rozhodnutí, aby se závod jel. Všichni víme, jak situace v Německu vypadá, navíc další závody jsou v Lotyšsku a Litvě a tam jsou s koronavirem teprve na začátku. Třeba nakonec budeme rádi, že objedeme alespoň nějaké závody domácího šampionátu.

I to se může stát.

Určitě může. Možná se teď budu opakovat, ale i když jsem se na novou sezonu hrozně těšil, tak to v těchto chvílích není až tak důležité. Důležité je, aby jsme všichni byli v pořádku a až to ustoupí, tak můžeme zase závodit.