Východní Čechy, Pardubice - Czech Open: Šachista Láznička zametl s Popilskim a jako jediný si drží stoprocentní úspěšnost.

Šachy - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Sám voják v poli… Hlavní turnaje letošního festivalu vstoupily do své druhé poloviny a diváci se mohou těšit na napínavou podívanou až do posledních kol.

Jediným hráčem, který po pěti partiích velmistrovského klání neztratil ani bod, je nasazená jednička Viktor Láznička. Ten si bez problémů poradil s Popilskim z Izraele a v čele průběžného pořadí drží půlbodový náskok.

Pozici druhého nasazeného potvrzuje Sergei Movsesjan, jenž narazil na maďarského mladíka Bagiho.

„Myslím si, že Sergei vyhrál partii ještě před jejím začátkem. Bagi hraje jako většina mladých hráčů velmi ostře, útočí na krále a má rád nejasné pozice. Movsesian se však na partii velmi dobře psychicky připravil," myslí si festivalový expert Petr Pisk.

Movsesian totiž zahájil partii bez jakýchkoli ambicí na výhodu, čímž Bagimu nedal prostor k jeho stylu hry.

„Následně však přešel k rychlé koncovce a nedal Maďarovi sebemenší šanci. Sergei využil své zkušenosti, potvrdil svoji pověst a udělil Bagimu cennou lekci," má jasno Petr Pisk.

Včetně Movsesiana tak Lázničku pronásledují čtyři šachisté, kteří doposud posbírali 4,5 bodu. Jedná se o indického mezinárodního mistra Ghoshe, a velmistry Papa z Maďarska a českého velmistra Cveka. Právě Robert Cvek se na turnaji prezentuje výtečnou formou.

„Takhle skvěle jsem Roberta dlouho hrát neviděl." konstatuje Pisk.

Dobrého losu využívá další český velmistr Jan Krejčí.

„Honza doposud prohrál jen se zmíněným Bagim, jinak turnaj zvládá velmi dobře. Do hry o nejvyšší příčky se po výhře nad Jonathanem Westerbergem vrátil také třetí nasazený Kononenko z Ukrajiny.

Povzbudivé výkony podává celá řada českých šachistů. Například patnáctiletý talent Jan Vykouk si doposud připsal výborných 3,5 bodu.

Čtvrteční šachy

Pardubice Open – 7. kolo velmistrovského turnaje (od 15.00).

Česká Podnikatelská pojišťovna Open – 7. kolo ratingového turnaje, ELO do 2400 (od 15.00).

Motorgas Open – 7. kolo ratingového turnaje, ELO do 2100 (od 15.00).

Dostihový spolek Open – 7. kolo ratingového turnaje, ELO do 1700 (od 15.00).

Auto in Open – 3. díl seriálu bleskových turnajů (od 10.00).

AD Pardubice Open – Raindropchess (od 9.30).

Vše Tipsport arena Pce.

Pardubice Open – 5. kolo na prvních deseti šachovnicích: Láznička (1. nasazený) – Popilski (Izr., 20.) 1:0, Movsesian (Arm., ŠK Rapid Pardubice, 2.) – Bagi (Maď., 63.) 1:0, Vorobiov (Rus., 5.) – Raznikov (Izr., 24) 0,5:0,5, Ghosh (Ind., 19.) – Jakubowski (Pol., 10.) 1:0, Cvek (21.) – Boruchovsky (Izr., 14.) 1:0, Predke (Rus., 15.) – Mindlin (Izr., 123.) 0,5:0,5, Poetsch (Něm., 25.) – Pap (Maď, 16.) 0:1, Kononenko (Ukr., 3.) – Westerberg (Švéd., 43.) 1:0, Sandararajan (Ind., 50.) – Piorun (Pol., 4.) 0,5:0,5, Ali Marandi (Tur., 52.) – Schlosser (Něm., 6.) 0,5:0,5.

Pořadí po 5. kole: 1. Láznička 5 b., 2. Movsesian (Arm., Rapid Pe, 2.), 3. Ghosh (Ind., 19.), 4. Pap (Maď., 16.), 5. Cvek (21.) vš. 4,5 b., 6. Popilski (Izr., 20.), 7. Konguvel (Ind., 106.), 8. Vorobiov (Rus., 5.), 9. Mindlin (Izr., 123.), 10. Bagi (Maď., 63.) vš. 4 b., …, 81. Sabol (Vysoké Mýto, 120.), 90. Neuman (Rapid Pardubice, 32.) oba 3,5 b.