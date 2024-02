Zajímavou praxi si užívá i Barbora Pulcová. „Je to pro nás všechny velký zážitek a super zkušenost do života,“ libuje si studentka. „Potkali jsme tady třeba Gabču Soukalovou a Ondru Moravce. Nejvíce se mi líbí, že jsou tu příjemní a přátelští lidé,“ dodává.

„To, co tu děláme, je super. Nemůžu si nějak stěžovat. Není to nic náročného. Více méně jsme všem pořadatelům k ruce,“ pochvaluje si student David Štoček a s úsměvem zároveň přidává zážitek, jak úvodní den s celou skupinou trochu zabloudili při cestě do areálu. „Byla to náročná cesta. Chvilku nám trvalo, než jsme se zorientovali. Ale pak už jsme našli cesty do arény a bylo to v pohodě.“

„Vidím to hrozně pozitivně, hlavně z toho důvodu, že žáci jsou v centru dění a všechny věci si vyzkouší na vlastní kůži. Jejich pracovní pozice se nějakým způsobem střídají, nejsou výrazně náročné. Žáci trošku z dálky vidí chod celé organizace šampionátu. Na vlastní oči vidí, že uspořádat takhle velkou akci je náročné početně, finančně i třeba co se týče sněhu,“ říká úvodem učitel Jan Šmidrkal, garant vzdělávacího programu Management sportu.

Bydžovští studenti si samozřejmě pochvalují i atmosféru ve Vysočina Aréně. „To je určitě velký zážitek. Když jsme na tribunách, tak co se týká lidí a atmosféry, je to skvělé. To samé platí i u lidí okolo, co s nimi děláme. Jsou příjemní,“ podotýká Štoček. A jaký má z MS největší zážitek? „Když jsem se díval na část závodu. A pak také když někdo z Čechů střílí na střelnici a lidé při každé podařené ráně křičí,“ doplňuje.

Bývalý sparťan a momentálně trenér Jan Šmidrkal vede budoucí sportovní manažery

„Je krásné, že i v tomhle nechutném počasí, které tady panuje, jsou od začátku do konce plné tribuny a mezi lidmi panuje opravdu přátelská atmosféra. I když třeba dojíždí Nor, tak celá tribuna řve jako blázen. Nejsou tu nepřející fanoušci, naopak. Zkrátka je to tu fajn,“ navazuje kantor Šmidrkal. „Mezi fanoušky převládají samozřejmě Češi, ale je zde také hodně Norů nebo Francouzů,“ přidává žákyně Bára Pulcová.

Barbora Pulcová ve Vysočina Aréně.Zdroj: Jan Šmidrkal

Všichni vybraní žáci, kteří mají možnost být v Novém Městě na Moravě, tuto praxi vítají. „Je to místo školy, což je samozřejmě lepší, než chodit do školy. Nikdo z nás by neseděl radši v lavici,“ směje se David Štoček.

Masivní akce jako je MS v biatlonu vyžaduje nasazení několika stovek pořadatelů. „Je jich přes pět stovek. Ti všichni se podílí na organizaci mistrovství světa. Zapojení všech lidí je neuvěřitelné, ale sklízí to ovace v rámci té atmosféry. My jsme zvyklí na fotbal, ovšem tohle je mnohem lepší,“ poukazuje učitel.

FOTO: Fotbalové vazby z dob minulých využívá kouč Šmidrkal i ve svém povolání

Šampionát na Vysočině bohužel doprovází nepřízeň počasí a na biatlon vysoké teploty. Organizátoři tak musí dát zavděk z dřívějška navezenému a umělému sněhu. Okolí vedle areálu je tak holé. „Působí to zvláštně. Není to tak hezké, jako kdyby tu byl všude sníh a zima. To by bylo mnohem hezčí,“ říká Barbora Pulcová.

Studenti z Nového Bydžova na MS v biatlonu.Zdroj: Jan Šmidrkal

Získá podle ní česká výprava do konce MS vytouženou medaili? „Myslím si, že ne, i když bychom si to všichni moc přáli a bylo by to pěkné.“ Podobného názoru je i učitel Jan Šmidrkal: „Mluvili jsme s Moravcem a on si myslí, že jediný závod, kde můžeme ještě uspět, je ženská štafeta. Když by se v něm zadařilo, teoreticky by naše holky mohly usilovat o placku.“ Zmiňovaný závod je na programu předposlední den šampionátu, v sobotu.