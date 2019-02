Do malebného areálu se sjela bezmála třicítka jezdců, aby bojovala o FIS body, které zaručují účast v závodech Světového poháru.

Výsledky:

Ženy:

1. Tora Johansen (NOR)

2. Elvira Marie Ros (NOR)

3 Elisa Nakap (ITA)



Muži:

1. Orest Kovalenko (UKR)

2. Šimon Bartík (CZ)

3. Štěpán Hudeček (CZ)

Sobotní počasí bylo o 100 procent lepší než v pátek, kdy pro silné poryvy větru musel být zrušen trénink, jelikož skákání 6 metrů vysoko a přes 20 metrů daleko se stalo velmi nebezpečným. Do kvalifikace nastoupili krom českých závodníků také jezdci z Itálie, Ruska, Norska a Ukrajiny.

Ženskou část závodů ovládlo skandinávské duo z Norska a bronzová medaile putovala do Itálie. To v mužské části finálových jízd to bylo o poznání napínavější. Na třetí místo se nakonec dostal nadějný mladík z České republiky Štěpán Hudeček. O první místo se ve dvou finálových jízdách přetahoval náš Šimon Bartík s ukrajinským závodníkem Orestem Kovalenkem. Po prvním kole vedl o necelý bod Bartík, ale Ukrajinec ho ve druhé jízdě překonal nejtěžším skokem dne na posledním můstku s trikem double cork 1440 a zaslouženě tak zvítězil.

Milan Masopust