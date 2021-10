„Soupeř na nás vletěl s agresivní obranou, na to nejsme zvyklí hrát, takhle na tréninku netrénujeme. Nedokázali jsme se s tím vůbec vypořádat. Hostům tam na začátku spadlo všechno. Když nedali trojku, tak si míč sami doskočili a dali koš,“ uvedl David Škranc, křídlo Královských sokolů.

„Měli jsme to jako Ústí s námi, vůbec jsme nechytli začátek a nedovedli jsme si poradit s hrou jeden na jednoho, což nám dělalo problémy v podstatě celý zápas. Když jsme se přiblížili, tak jsme dostali jednoduchý koš a zase se to utrhlo,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.