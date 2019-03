Druhá mezi nejlepšími sportovci kraje skončila skibobistka Stanislava Preclíková, třetí byl atlet Lukáš Hodboď. Nejlepšími mládežnickými sportovci se stali Mikuláš Rudolf Cogan a Martin Florián.

Kolektivem roku mezi dospělými byli vyhlášeni cyklisté hradecké stáje Elkov Author, mezi mládežníky triumfovali hokejisté Mountfieldu HK. Nejlepším handicapovaným sportovcem se stal atlet Aleš Kisý.

Čtenáři Deníku za svoji Hvězdu zvolili golfistku Justýnu Šafaříkovou. Ocenění se dostala i trenérům a dalším osobnostem sportu v kraji.

Slavnostní vyhlášení ankety, kterou pořádají KH KO ČUS, Královéhradecký kraj, Všesportovní kolegium KHK, Deník a agentura Sport Action, se uskutečnilo v úterý večer v hradeckém Kongresovém centru Aldis. Záštitu nad galavečerem převzali hejtman Jiří Štěpán a primátor Alexandr Hrabálek.

Vítěz ankety Jan Kopecký poskytl Deníku rozhovor:

Za svůj život jste získal už řadu ocenění. Nyní jste byl vyhlášen Nejúspěšnějším sportovcem Královéhradeckého kraje za rok 2018. Co pro vás tahle cena znamená?

Jsem velice rád, že jsem byl vyhlášen nejlepším sportovcem v Královéhradeckém kraji. Nejsem v tom ale sám, protože tenhle výsledek není jen o jednotlivci, je to také zásluha spolujezdce Pavla Dreslera a celého týmu. Tohle ocenění patří i jim.



Ceníte si prvenství o to víc, že jde o anketu, v níž soupeříte se sportovci z jiných odvětví?

Určitě. Je to pro mě speciální ocenění, protože v anketě jsou všichni sportovci, běžci, fotbalisté, atleti… O to víc je vítězství cennější.



K triumfu vás donesl loňský zisk titulu mistra světa, což je váš největší úspěch. Jaký byl pro vás nejtěžší moment v cestě za světovým zlatem?

Je to můj největší úspěch v kariéře. Nejtěžší moment nastal už před samotným začátkem sezony, protože jsme nevěděli, kolik závodů pojedeme. Na poslední chvíli nám dopadlo Monte Carlo a podle výsledku tam se měl odvíjet zbytek sezony, co se počtu závodů týká. Nám se závod vydařil, což bylo hodně důležité pro to, abychom mohli pokračovat dál v šampionátu.



Máte v letošní sezoně za cíl obhájit titul mistra světa?

Bohužel motorsport je náročný na finance. A z tohoto důvodu my letos nepojedeme tolik závodů, abychom dostali šanci na obhajobu titulu. To mě mrzí. Na druhou stranu jsem rád, že jsem pořád v týmu Škoda Motorsport.



Kdy jste se rozhodl pro dráhu automobilového závodníka, jímž byl i váš otec? V mládí jste prý vynikal také v jiných sportech.

Jako malý jsem vyzkoušel řadu sportů, dělal jsem například víceboj v atletice, dlouho jsem hrál softbal za kostelecký tým, dokonce jsme dosáhli i na nějaké úspěchy. Až v jedenácti letech mě začaly lákat motokáry, takže jsem šel za tátou, že bych to chtěl zkusit. Tam se to zlomilo, závodění mě chytlo a už jsem u toho zůstal.



Nelákali vás třeba na atletiku? Býval jste prý dobrý. Váže se k tomu historka, že už jako malý kluk jste dokázal přehodit kostelní věž, jen jednou na druhé straně stálo auto a vy jste se trefil přímo do předního skla…

(smích) To se stalo. To byly takový ty klukovský věci. To k tomu patří. Jak jsem řekl, zlomilo se to v jedenácti. Jakmile jsem čuchnul k motorsportu, tak jsem měl jasno, že se tomu chci věnovat. Už to byl sport číslo jedna. Atletiku jsem pak využíval jako doplňkový sport, protože i pro motorsport musíte být fyzicky dobře připravený.



Máte oblíbeného sportovce, který vám je inspirací?

Ikona, která nám ukazuje, že to jde i v pokročilejším věku, je Jarda Jágr. Všem sportovcům dokazuje, že když víra je velká, tak sport jde dělat vrcholově poměrně dlouho.



Jak je to s dlouhověkostí v motorsportu?

Každý člověk má nějakou rychlost. Když jste mladší, tak dáváte do závodění víc risku, čímž můžete být rychlejší, ale zase to vede k častějším chybám. Rallye je o tom, že člověk musí nasbírat zkušenosti. A když je dokážete potom i prodat a zamyslet se nad jednotlivými situacemi, tak můžete závodit poměrně dlouho.



Kde berete motivaci dál závodit? Je to adrenalin za volantem?

Zaprvé mě motorsport pořád baví, baví mě řídit auto a snažit se dostat limity z vozu, ze mě i z posádky. Už tohle mi stačí. Adrenalin také hraje roli, ale funguje spíš jen ve vypjatých situacích, když se třeba se soupeři taháte o vteřiny. Já se ale snažím k závodění přistupovat s chladnou hlavou anad situacemi přemýšlet.



Máte své motto, kterým se v životě řídíte?

Nejsem člověk, který by měl motto, nebo věřil v rituály před závody. Spíš se držím hesla, že člověk by se měl chovat jako profesionál a ke všem věcem také tak přistupovat.



V kariéře jste toho dokázal už hodně. Co byste poradil mladým sportovcům, aby se dostali na vrchol?

Samozřejmě je potřeba mít určitý talent. Ale pokud ho někdo nemá tak velký, o to víc se musí snažit tvrdou pílí a odhodlaností to zlomit. Nejen automobilovým závodníkům, ale všem sportovcům bych dále poradil, aby se dívali na ty nejlepší. Učili se od nich, sledovali, jak sport dělají a snažili se jim přiblížit. Také je důležité, aby se dokázali zamyslet a poučit ze svých chyb, a tím se posouvali dopředu.

Přehled oceněných sportovců

Jednotlivci dospělí

1. Jan KOPECKÝ, motorismus, Škoda Motorsport. Největší úspěchy 2018: Mistr světa v rally kategorie WRC2, mistr ČR v rally. 1. místa v závodech: Monte Carlo, Tour de Corse, Rally Sardinia, Rally Deutschland, Turkey, Valašská, Šumava Č. Krumlov, Hustopeče, Bohemia, Barum (současně ME), v ČR vyhrál 23 soutěží v řadě.



2. Stanislava PRECLÍKOVÁ, skiboby, Skibob Klub Dobruška. Největší úspěchy 2018 – MS: 3x 1. místo slalom, obří slalom a kombinace. SP: 1. místo celkově,1. místa ve všech vypsaných závodech MČR, ČP: 1. místo za rok 2018.



3. Lukáš HODBOĎ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. Největší úspěchy 2018 – ME Berlín: 8. místo 800 m, MČR: 1. místo 800 m, 2. místo – štafeta 4x 400 m, MČR do 22 let: 1. místo – 800 m, 1. místo – štafeta 4x 400 m. V anketě atlet roku vyhlášen Objevem roku.



4. Ondřej FEJFAR, běh do vrchu, TJ Spartak Vrchlabí (skyrunning, AK Kroměříž).

5. Václav FEJFAR, autokros, Autoklub Bohemia Jičín.

6. Petr SOUKUP, triatlon, TJ Nová Paka.

7. Josef ČERNÝ, cyklistika, Elkov Author Cycling Team Hradec Králové.

8. Miroslav ZAPLETAL, sportovní dynamická střelba, IPSC Hradec Králové.

9. Leoš ROUŠAVÝ, kvadriatlon, SK RN Hradec Králové.

10. Jana MIKEŠOVÁ, dálkové běhy, Bakako Nová Paka.



Jednotlivci mládež

- do 15. let:

1. Mikuláš Rudolf COGAN, plavání, triatlon TJ Nová Paka.

2. Matěj KUNČÍK, biatlon, horská kola, lyžování, TJ Spartak Vrchlabí.

3. Jakub CHALOUPSKÝ, orientační běh, OK99 Hradec Králové.

4. Justýna ŠAFAŘÍKOVÁ, golf, Golf Club Hradec Králové.

5. Lucie HERZÁNOVÁ, rychlostní kanoistika, TJ Černožice.

6. Alena HAVLÍČKOVÁ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

7. Jan JAROŠ, karate, SK Karate Spartak Hradec Králové



- od 16 do 19 let:

1. Martin FLORIÁN, atletika, TJ Jičín.

2. Barbora CHALOUPSKÁ, orientační běh, OK 99 Hradec Králové.

3. Rozálie KUCHAŘOVÁ, orientační sport – MTBO, LOB, Sportcentrum Jičín.

4. David RYBA, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

5. Kateřina MÍLOVÁ, rychlostní kanoistika, TJ Sokol Hradec Králové.

6. František DOUBEK, atletika,TJ Sokol Nová Paka.

7. Dominik HARNACH, skiboby, Skibob Klub Dobruška.



Kolektivy dospělí

1. Elkov Author Cycling Team Hradec Králové, cyklistika, tým mužů a U23.

2. Mountfield Hradec Králové, lední hokej, tým mužů.

3. ASO Dukla Hradec Králové, sportovní střelba – skeet, dvojice Miloš Slavíček, Tomáš Nýdrle.



Kolektivy mládež

1. Mountfield Hradec Králové, lední hokej, mladší dorost.

2. TJ Sokol Nilfisk Hradec Králové, basketbal, starší žákyně.

3. Mona Náchod, mažoretkový sport, družstvo juniorek.



Trenéři profesionální

1. Otakar FIALA, cyklistika, Elkov Author Cycling Team Hradec Králové.

2. Petr LUŠTINEC, lední hokej, Mountfield Hradec Králové.

3. Michal LEBEDA st., stolní tenis, TJ Sokol Pražské Předměstí HK.



Trenéři dobrovolní

1. Libuše NETOPILOVÁ, sport pro všechny, TJ Dynamo Hradec Králové.

2. Jan PROCHÁZKA, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují.

3. Jana HOJNÁ, rychlostní kanoistika, TJ Černožice.

4. Eva SOCHACY, plavání, SKP Delfín Jičín.

5. Jan PETRUŽÁLEK, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

6. Jiří KOLÁŘ, sportovní gymnastika, TJ Dynamo Hradec Králové.



Handicapovaní sportovci

1. Aleš KISÝ, atletika, SK Nové Město nad Metují.

2. Denisa MACUROVÁ, lyžování, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové.

3. Tomáš PEŠEK, sportovní střelba, SSK Třebeš.

4. Lenka KUNCOVÁ, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují. 3. místo ME, 1., 2. a 3. místo ČP.

5. Ondřej SEDLISKÝ, tenis, SK Integra Hradec Králové.

6. Radim BĚLEŠ, atletika, SK Nové Město nad Metují.



Jednotlivci ze sportovních družstev a kolektivů

1. Vít MÜLLER, atletika, TJ Sokol Hradec Králové

2. Petr KOUKAL, lední hokej, Mountfield HK

3. Aneta FINKOVÁ, basketbal, TJ Jičín.



Zlatí medailisté na zimní ODM 2018

Alpské lyžování: Michaela METELKOVÁ, Alena LABAŠTOVÁ. Biatlon: Petr HÁK, Antonín HRON. Lyžařský OB: Adéla RANDÁKOVÁ, Matyáš ŠTREGL. Snowboarding: Anna BENEŠOVÁ, Jakub HRONEŠ.



Hvězda čtenářů Deníku

Justýna ŠAFAŘÍKOVÁ, golf, Golf Club Hradec Králové.



Osobnosti krajských sportovních organizací

Dana JÁGROVÁ, klub českých turistů, SK Smiřice.

Bohdan KRATĚNA, sport pro všechny, TJ Dynamo Hradec Králové.

Václav SAMEK, lední hokej.