Sezonní cíl tak byl pod Krkonošemi splněn. Konečné osmé místo v tabulce sice úplně nenavázalo na předchozí ještě úspěšnější ročník, přesto bylo bráno jako dostačující počin mladého, stále ne zcela zkušeného družstva.

Tým přišel o zápasy s účastníkem Euroligy

V březnu měla následovat odměna. Čtvrtfinálová konfrontace s účastníkem Euroligy, týmem ZVVZ USK Praha.

Leč nestalo se. Události posledních dní vedly k úplnému zákazu sportu v republice a následně Česká basketbalová federace rozhodla o předčasném ukončení celého ročníku.

Pro trutnovské družstvo to znamená jediné – přestávka mezi dvěma ročníky byla zahájena o několik dní dříve.

Hráčky čeká volno, pak individuální plán

„Máte pravdu, technicky se to dá říci přesně takhle. Samozřejmě všichni víme, že u nás by se již jednalo ‘pouze‘ o čtvrtfinále s pražským USK, což by byla hodně náročná utkání. Na druhou stranu, probojovali jsme se do play off a celý klub to mohl brát jako odměnu. Z této stránky je škoda, že nám byla sezona ukončena,“ řekl Deníku trenér trutnovských basketbalistek Michal Martišek.

Zdá se, že soutěžní pauza nyní bude pro samotné hráčky opravdu dlouhá. Dostanou tedy od trenéra nějaký individuální plán nebo je na pořadu dne dovolená?

„Tento týden ještě určitě budeme mít všichni volno. Od příštího už ale jak ženy, tak juniorky dostanou nějaký udržovací plán. Je to dáno i tím, že o osudu mládežnické soutěže ještě nebylo rozhodnuto a může se stát, že by se ještě pokračovalo. To samozřejmě v případě, že by se situace okolo koronaviru zlepšila. Budeme rádi, když hráčky v rámci možností budou něco dělat hlavně co se fyzické kondice týče,“ prozradil dále kouč Lokomotivy.

Trutnov tedy sezonu předčasně dokončil na osmé pozici. Pravda, s ohledem na čtvrtfinálového soupeře by se na tomto umístění už nic neměnilo. Je tedy trenér s výsledkem uplynulého ročníku spokojený?

„Znovu jsme postoupili do vyřazovacích bojů, tudíž ročník hodnotíme jako úspěšný. Pravda, po loňské sezoně se zdály být cíle i vyšší, ale musíme brát v potaz, že kádr týmu prošel obměnou. Přičteme-li zranění několika klíčových hráček, bereme osmou příčku prostě jako fakt a úspěch,“ dodal Michal Martišek, jehož může po skončení sezony těšit především zapojení dalších talentovaných hráček z trutnovské líhně.

Zápasy BK Loko v sezoně 2019/2020

Renomia ŽBL - základní část:

BK Loko – KP Brno 71:92

BLK Slavia Praha – BK Loko 95:70

Slovanka MB – BK Loko 72:65

BK Loko – Žabiny Brno 58:96

BK Loko – U19 Chance 88:76p

USK Praha – BK Loko 141:34

BK Loko – SBŠ Ostrava 75:71p

Levhartice Chomutov – BK Loko 70:60

BK Loko – Sokol Hradec Králové 53:100

KP Brno – BK Loko 104:66

BK Loko – BLK Slavia Praha 62:67

U19 Chance – BK Loko 76:80

Žabiny Brno – BK Loko 119:67

BK Loko – Slovanka MB 90:74

BK Loko – USK Praha 64:126

SBŠ Ostrava – BK Loko 85:73

BK Loko – Levhartice Chomutov 81:86

Sokol Hradec Králové – BK Loko 90:46

Renomia ŽBL - nadstavba, skupina B:

BK Loko – Slovanka MB 78:71

U19 Chance – BK Loko 49:91

BK Loko – Levhartice Chomutov 87:71

SBŠ Ostrava – BK Loko 76:64

Rozhodnutí o ukončení sezony

V pátek 13. března výbor České basketbalové federace schválil návrh AŽLK na ukončení sezony 2019/2020 RENOMIA ŽBL.

Exekutiva ŽBL spolu se sportovním ředitelem ŽBL po konzultaci se všemi kluby Renomia Ženské basketbalové ligy (ŽBL) navrhla výboru České basketbalové federace schválit ukončení ročníku 2019/2020.

Návrh byl učiněn v souvislosti s vyhlášením stavu nouze vládou České republiky dne 12. března 2020, kdy minimálně dalších 30 dnů nelze organizovat akce s účastí vyšší než 30 osob a jsou uzavřena všechna sportoviště. Výbor České basketbalové federace následně ukončení Renomia ŽBL ročníku 2019/2020 schválil.

Konečné pořadí v ročníku 2019/2020 je stanoveno po odehrání základní části Renomia ŽBL. Mistrem České republiky se tak stává tým ZVVZ USK Praha. Do případné baráže o účast v Renomia ŽBL ročníku 2020/2021 bude zařazen tým BK Strakonice – U19 Chance.

Konečné pořadí RENOMIA ŽBL 2019/20:

1. ZVVZ USK Praha

2. Sokol Hradec Králové

3. KP Brno

4. BK Žabiny Brno

5. BLK Slavia Praha

6. SBŠ Ostrava

7. DSK Levhartice Chomutov

8. BK Loko Trutnov

9. Slovanka MB

10. BK Strakonice – U19 Chance

„Nemáme pochopitelně z celkové situace žádnou radost, nicméně jsme přesvědčeni, že rozhodnutí o ukončení soutěže je tím nejlepším možným řešení současného stavu. Přejeme všem hráčkám a dalším aktérům ŽBL především pevné zdraví,“ doplnil guvernér ŽBL Ing. Daniel Kurucz.

Mužská nejvyšší soutěž Kooperativa NBL zatím zůstává přerušena a její vedení v bude v následujících dnech intenzivně jednat o dalším postupu. Česká basketbalová federace bude nadále informovat své kluby přímo a zároveň bude postup zveřejňovat na svých komunikačních kanálech.

Američanka Cottonová je již za mořem. V domácí karanténě



O něco dříve než bylo plánováno, ale vzhledem k situaci ve světě, co nejdříve bylo možné, se klubu podařilo zajistit náhradní let pro Bailee Cottonovou. To aby se jediná letošní Američanka v trutnovském kádru dostala domů za rodinou. Klub na svém facebookovém profilu hráčce poděkoval za skvělou práci, kterou v Trutnově odvedla a v sobotu popřál šťastný návrat domů i mnoho úspěchů v dalším životě.



Už v pondělí večer pak přišla dobrá zpráva.



11 696 km, 52,5 hodiny cestování po trase Trutnov - Praha - Helsinky - Londýn - New York - Charlotte – Denver. V pondělí krátce před 19. hodinou Bailee Cottonová přistála v Coloradu a i přes všechny komplikace se dostala domů, kde nyní bude muset nastoupit preventivní domácí čtrnáctidenní karanténu.