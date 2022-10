Mají co napravovat. Královští sokoli se ve středu pokusí urvat první výhru v nové sezoně Kooperativa NBL, ve víkendovém prvním kole se jim to totiž nepodařilo.

Východočeši se představí poprvé před svými fandy. Od 19 hodin hostí v třebešské hale silné Brno, které v posledním ročníku KNBL vybojovalo bronzové medaile.

Na úvod sezony prohra o patnáct bodů. Nové Sokoly semlel celoplošný presink USK

Zatímco Hradečtí v 1. kole prohráli na Folimance s USK Praha (72:87), celek z moravské metropole si doma poradil s nováčkem Slavií Praha (92:79). Je tedy zřejmé, že Hradec čeká těžký soupeř.

„Brno vloni ukázalo kvalitu. Řekl bych, že je to komplexní tým a my se budeme snažit ho přibrzdit hlavně v rychlých přechodech do útoku. Musíme pokrýt jejich úspěšné střelce, ale chceme se také prezentovat týmovým a rozhodně odvážnějším výkonem než v Praze,“ říká kouč Sokolů Lubomír Peterka.