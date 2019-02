Hradec Králové - Do srdce Hradce Králové po roce znovu zavítá předvánoční běh.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv pořadatelů

Venku se pořádně ochladilo, teploty klesají pod bod mrazu. Co s tím, aby nám nebyla taková zima? Jedním z nejlepších řešení je jít si zaběhat, nejlépe ve společnosti dalších lidí.

Co takhle zkusit sobotní závod 3. ročníku série Čeps Christmas Night Run v Hradci Králové? Stačí se zaregistrovat, nasadit čelovku, čepici, rukavice a hurá na věc!

Tento zážitkový běh na pět kilometrů se opět po roce vrací do srdce předvánočního Hradce. Můžete se těšit na kouzlo večerního běhu a udělat i něco pro druhé, neboť charitativním partnerem je nadační fond Kapka naděje. Startuje se v centru krajské metropole a běží se do tmy podél řeky Labe.

Každý účastník má na hlavě povinnou čelovou svítilnu a může se vyzdobit Santa čepičkou nebo jiným vánočním kreativním kostýmem.

Jak už je naznačeno, aktéři i diváci se mohou těšit na ryze vánoční atmosféru. Kdo se nezúčastní, nezažije tu parádní show. Poběží se za doprovodu vánočních koled a muziky.

Základní startovné činí 500 korun, v ceně je pamětní dárek. K tomu si můžete přiobjednat designové funkční tričko Čeps Christmas Night Run 2016. Pokud si připlatíte o 100 korun více za startovní balíček s dárečkem, najdete uvnitř letošní nádhernou funkční čelenku.

Aby vám pořadatelé i něco málo před Vánoci ušetřili, můžete si v den závodu zdarma zapůjčit čelovou svítilnu, jelikož bez ní nebudete puštěni na start.

V cíli čeká na každého závodníka medaile a diplom.

Že jste ještě neviděli Santu s čelovkou? Tak se podívejte na letošní medaili, jak mu sluší. On totiž ví, že kdyby řídil saně bez baterky, tak by mohl nabourat a nestihl by rozvézt dárečky. Vezměte si z něj příklad.

Co zajímavého ještě v areálu najdete? Fotokoutek, abyste se mohli, coby Santové, zdokumentovat a třeba si u fotky občas zavzpomínat, jaký to byl senzační zážitek. Potkáte se také s maskotem závodu Čepsulkou, která vám před startem předá hromadu pozitivní energie.

Pak už se jen postavíte na start, kde vás pořadatelé nabudí k výkonu těmi nejoblíbenějšími koledami.

Jelikož bude zima, po doběhu se bude tradičně nabízet čaj s rumem na zahřátí a něco k zakousnutí.

Na závod se dá registrovat také do rodinného týmu (jeden dospělý a jedno dítě).

Po celé akci přijde tradiční vyhlášení každé kategorie.

Počet účastníků Čeps Christmas Night Run Hradec Králové je omezen, takže neváhejte a zaregistrujte se včas na www.christmasrun.cz, kde najdete také podrobnější informace k závodu.

Registrace je možná i v den závodu ve stanu v centru zázemí akce.

Čeps Christmas Night Run HK - sobota 10. prosince

14.30 - 16.15: registrace závodníků a vyzvedávání startovních čísel na Eliščině nábřeží

15.00: otevření úschovny

16.45 - 16.55: řazení běžců na start

16.55 - 16.59: rozprava k závodu

17.00 - 17.05: start závodu Čeps Christmas Night Run na 5 km

18.15 - 18.30: vyhlášení

18.30: uzavření úschovny a ukončení