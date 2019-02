Má průměr přes deset bodů na zápas. Nedávno zaznamenal i ceněný tripl double. Diriguje hru hradeckých basketbalistů, na spoluhráče má zásadní vliv. Pedja Stamenkovič, který od Vánoc působí v týmu Královských sokolů, svým příchodem pozvedl výkonnost nováčka v nejvyšší soutěži. „Snažím se naplnit očekávání. Naše forma stoupá. Je o co bojovat,“ říká v rozhovoru pro Deník třicetiletý srbský rozehrávač se zkušenostmi ze slovenské, bulharské či rumunské ligy.

Jak se před Vánocemi vůbec upekl váš přestup do Hradce? Měl jste ještě jiné nabídky?

Hrál jsem v Kluži, což je na rumunské poměry velmi dobrý klub. Platí tam však pravidlo o limitovaném počtu cizinců, takže moje vytíženost nebyla taková, jakou bych si představoval. Nastupoval jsem hlavně v pohárových soutěžích, ale v lize tolik ne. Dávají prostor rumunským mladíkům. Po vyřazení z FIBA Euro Cupu jsme si sedli a probírali moji budoucnost. Nechtěl jsem vysedávat jen na tribuně. V lize bych šancí mnoho nedostával. Ozval se mi bývalý spoluhráč Peter Sedmák a já kývl Hradci.

Rozhodoval jste se dlouho? Královští sokoli jsou přeci jen klubem, který teprve sbírá zkušenosti v nejvyšší soutěži?

Věděl jsem, že je Hradec nováčkem. Peter mi říkal, že tu panuje přátelské prostředí, což se mi velmi zamlouvalo. Nedávno se mi narodil syn. Potřeboval jsem klid a ne se někde zbytečně stresovat. Tato nabídka přišla v pravou chvíli, jsem tu moc spokojen.

Na nesestupovou pozici ztrácí Hradec už jen jedinou výhru. Věříte v záchranu?

Bylo by špatné, kdybych nevěřil. Kádr tu sice není nejširší, ale jsou tu velmi dobří hráči. Ať už zmíněný Peter, Pavol Lošanský a další. Přijde mi, že hrajeme zápas od zápasu lépe. Teď jsme dvakrát po sobě zvítězili. Naše forma stoupá, hlavně se nesmí nikdo vážněji zranit. Je o co bojovat.

Vaše vytížení na postu rozehrávače je enormní. V průměru strávíte na palubovce třicet minut na zápas…

Vyhovuje mi to. Snažím se hrát co nejlépe.

Trenér Peterka na vaší osobu nešetří chválou. Musíte cítit velkou důvěru…

Rozehrávač by měl být jednou z klíčových postav. Očekává se ode mě organizace hry. Vím, že si tu ode mě hodně slibovali. Snažím se ta očekávání naplnit.

V Ostravě jste dokonce dosáhl na pověstný tripl double, tedy nasbírání dvouciferných hodnot ve třech sledovaných statistikách (body, doskoky, asistence). Už se vám to v kariéře v nejvyšší soutěži někdy povedlo?

Ne. Je to asi můj první oficiální. Moc na statistiky nehledím. Snažím se být týmu hlavně prospěšný. Důležité je konečné skóre a úspěch týmu.

Odehrál jste zatím devět zápasů. Jaká je podle vás úroveň české nejvyšší soutěže?

Musím říct, že mě mile překvapilo, jaký basket se u vás hraje. Týmy jsou dobře organizované, tempo je svižné, padá hodně trojek. Soutěž zapadá do velmi dobrého evropského trendu.

V poslední době jste vystřídal řadu angažmá. Není trochu ubíjející měnit stále dres?

Samozřejmě bych se někde už rád usadil. Obzvlášť teď, když máme malého. Třeba to bude v Hradci. (směje se)

Líbí se vám v Čechách? Navštívil jste třeba už Prahu?

S manželkou jsme si tam samozřejmě zajeli. Byli jsme na vánočních trzích, viděli i nějaké památky. Ale byli jsme třeba i v Kutné Hoře. Tam mají opravdu nádhernou katedrálu.

Takže byste v případě nabídky na prodloužení kontraktu neváhal zůstat?

Všechno vždycky probíráme s manželkou. V Čechách i samotném Hradci se nám moc líbí. Je vidět, že se město o své občany stará. Bydlíme v klidné lokalitě, kde nám nic neschází. Manželka miluje procházky po Hradci. Uvidíme, co se stane po konci sezony.

Očima trenéra

„Je to zkušený, velmi inteligentní hráč, který ví, co chce. Družstvo hodně zvednul i v tréninku. Je schopný kluky zorganizovat. Ukazuje velkou kvalitu a vyhranost. To jako nováček potřebujeme. Kontrakt má do konce sezony. Předpokládám, že vedení bude brzy jednat o dalším prodloužení, protože jeho výkony jsou pro nás klíčové. Záležet bude samozřejmě i na něm samotném. Má rodinu, malého syna. Může přijít i jiná nabídka.



Škoda, že tu nebyl od začátku sezony. Musíme si přiznat, že s Markem Rikalem jsme šlápli vedle. Ten byl sice po pohybové stránce na evropské úrovni, ale chyběly mu bohužel právě ty zkušenosti. Na kluky neměl takový vliv, Pedja je schopen udělat ostatní hráče lepšími než jsou.“

(Lubomír Peterka, kouč ligového týmu basketbalistů Hradce Králové)