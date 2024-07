Konkurence bude opět vysoká – svou účast přislíbili také závodníci ze Elkov Kasper, Sparta Praha, ATT Investments, Integray L27 Cycling Team a ACS Development.

Sedminásobný vítěz Velké ceny HK Alois Kaňkovský, který letos oslavil 41 let, zajede tento závod v metropoli Královéhradeckého kraje, odkud pochází i jeho bývalý tým. Elkov Kasper je v současnosti považován za nejúspěšnější český cyklistický tým, který se pravidelně účastní závodů světového formátu.

„Rád bych všechny pozval na své oblíbené kritérium v Hradci Králové, kde bych opět rád nasál závodní atmosféru a prohnal mladým závodníkům pérka,“ uvedl Kaňkovský.

Ten začal svou kariéru v týmu ASC Dukla Praha, kde závodil do roku 2014. Poté přestoupil do Whirlpool Author (nyní Elkov Kasper), ve kterém zůstal až do konce své kariéry. Na výsluní se dostal v roce 2007, kdy se stal jako první mistrem světa na dráze v omniu v Palma de Mallorca. V roce 2013 se pak stal celkovým vítězem Tour of China II (UCI 2.1).

V následujících letech pak vyhrál 7x Tour of Taihu Lake, 3x Tour of China nebo 4x Memorial Andrzeja Trochanowskiego v Polsku. Úspěchů má ale Alois nepočet a svými činy se neodmyslitelně zapsal do historie české cyklistiky.

- tisková zpráva