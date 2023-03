Domov má ve Dvoře Králové nad Labem, u rodinného krbu se ale jen tak neohřeje. Tenistka Gabriela Knutsonová v novém kalendářním roce doslova létá po celém světě a k radosti své i svých rodinných příslušníků sbírá úspěchy. Před nedávnem se dokonce dočkala svého prvního titulu na turnaji ITF. A nehodlá skončit pouze u něho.

Gabriela Knutsonová se v novém kalendářním roce baví tenisem. A brzy se pokusí posunout do třetí stovky žebříčku WTA. | Foto: tenisovysvet.cz

Jednoho úspěchu za druhým dosahují v této sezoně české tenistky na turnajích WTA. Stačí se podívat do amerického Indian Wells, kde si hned pět našich hráček před týdnem zajistilo účast v osmifinále prestižního klání.

Krkonošský deník ale od začátku roku mapuje také cestu královédvorské Gabriely Knutsonové (25), která před časem úspěšně dokončila studium a s plným zaujetím se vrátila ke svému milovanému sportu. A ihned se začaly dostavovat výsledky. Však považte sami. Na začátku února se majitelka českého i amerického občanství dočkala svého prvního finále na šedesátkovém turnaji v americkém Římě. „Největší úspěch v kariéře,“ hlásala prostřednictvím Deníku.

Gabriela Knutsonová po vítězství ve finále.Zdroj: archiv tenistkyZároveň prozradila, že po krátké pauze věnované tréninku se zúčastní dvou turnajů v Kanadě. A pozor. Na prvním v Torontu to pětadvacetiletá slečna dotáhla do semifinále, o týden později ve Frederictonu další W25 ovládla.

Úspěch je o to větší, že zde Knutsonová během pěti zápasů ztratila pouhopouhý jeden set a navíc hned ve dvou případech porazila soupeřky ve světovém žebříčku výše postavené. Výsledkem je posun z 384. na 305. pozici a výrazné přiblížení se třetí stovce.

Gabrielo, je tomu měsíc, co jsme spolu mluvili po finálové účasti v americkém Římě. Vyprávěla jste o životním turnaji. Teď za sebou máte další dva úspěchy. Jaké jsou nyní pocity?

Určitě jsem nadšená. Na jednu stranu jsem překvapená, na druhou jsem si ale věřila, že by to podobně mohlo klapnout. Po tom, co se mi podařilo v Římě, jsem si věřila víc a víc. Věděla jsem, že pokud zůstanu u své hry a budu dostatečně soustředěná, mohu to na turnajích dotáhnout daleko. Evidentně se tak stalo. V Římě jsem byla opravdu překvapená, teď jsem si hodně věřila a jsem na sebe pyšná, že to takhle vyšlo.

Nejprve jste se zúčastnila pětadvacítky ve Torontu. Porazila jste tu dvě v žebříčku výše postavené hráčky, nestačila až v semifinále na 199. Kanaďanku Sebovovou. Už tam jste k finále neměla daleko, že?

Proti Sebov jsem měla k vítězství dost blízko, chyběl kousíček, ale nakonec jsem prohrála v tie-breaku. Musím ale soupeřku pochválit, zahrála výborně. Nedá se nic dělat, byl to boj, cítila jsem se v utkání výborně. Jasně, byla jsem zklamaná, ale hra byla dobrá a říkala jsem si, že pokud budu takto hrát proti dalším soupeřkám, budu úspěšná. Ten zápas mi dal hodně sebevědomí a toho jsem pak využila ve Frederictonu.

Letošní bilance Katherine

Sebovové proti Češkám

Linda Nosková 6:4, 3:6, 6:4

G. Knutsonová 6:4, 3:6, 7:6

Linda Fruhvirtová 6:2, 4:6, 6:4

Tam vám turnaj opravdu vyšel fantasticky, jak byste jej zhodnotila?

Dostala jsem se na vlnu, hrozně moc se na výkonech podepsalo sebevědomí, byla jsem i plná sil a hrála zápas od zápasu líp a líp.

V čem si oba turnaje byly co se týče vašeho tenisu podobné?

Zápasy si byly opravdu hodně podobné, hrála jsem svoji hru, řekla bych takovou chytrou, hodně jsem o míčcích přemýšlela. Byla jsem sebevědomá, chodila hodně do balónů. V Torontu byla Sebov o trochu lepší, ve Frederictonu už jsem přemožitelku nenašla.

V Kanadě jste byla jedinou Češkou. Potkat jste ale mohla dvě slovenské hráčky. Stalo se tak?

Ano, zrovna s jednou z nich jsem hrála debla. Bylo to s Katkou Strešnákovou, se kterou se už známe dlouho. Více jsme se poznaly loni, kdy také hrála v Anglii za univerzitu. Bylo to jen hodinu od nás. Zahrály jsme si spolu, vyzkoušeli si i společnou čtyřhru na jiných turnajích. Je moc fajn, bohužel ve dvouhře pokaždé vypadla hned prvním kole, ale v deblu jsme si spolu zahrály semifinále.

Jednotlivé zápasy na turnajích přicházejí rychle po sobě. Je vůbec čas a chuť užít si v Kanadě procházku po památkách nebo musí hráčka myslet jen a jen na rekonvalescenci a spánek?

Je to těžké, jak sám říkáte, zápasy jdou rychle po sobě a moc volného času není. Byla jsem tam ale na dvou turnajích za sebou. Kdybych na tom prvním hned vypadla, bylo by na přípravu pro další turnaj šest dní. Ale já hrála až do semifinále. To se konalo v sobotu a hned v úterý mě čekal první zápas na dalším turnaji. Moc času tedy nebylo, ale bydlela jsem u kamaráda, takže jsme nakonec přece jen něco stihli. V sobotu jsme zašli na večeři, ochutnali nějaké drinky a rozhodně jsem si večer užila. Pak už ale přišla příprava na další turnaj a tam to vyšlo skvěle (usmívá se).

GK na turnaji v Torontu (ITF 25) - 1. kolo: Stacey Fungová (Kanada, 322.) 7:5, 4:1, skreč. 2. kolo: Martyna Ostrzygalová (Kanada, 802.) 6:4, 6:2. Čtvrtfinále: Miriam Bulgaruová (Rumunsko, 252.) 7:6, 6:3. Semifinále: Katherine Sebovová (Kanada, 172.) 4:6, 6:3, 6:7.



GK na turnaji ve Fraderictonu (ITF 25) - 1. kolo: Kayla Dayová (USA, 187.) 6:4, 6:1. 2. kolo: Iulia Buceaová (Kanada, -) 6:3, 6:2. Čtvrtfinále: Chieh-Yu Hsuová (Tchajwan, 649.) 3:6, 6:2, 6:1. Semifinále: Viktória Morvayová (Slovensko, 368.) 6:3, 6:4. Finále: Himeno Sakatsumeová (Japonsko, 240.) 6:4, 6:4.

Z Frederictonu jste si samozřejmě odvezla trofej. Jak se vám líbí a kde najde své místo?

Trofej je krásná, je úžasné vidět na ní nápis Singles Champion. Jsem na ni pyšná, odvezu si ji zpátky do Dvora a tam bude vystavená v mém bytě.

Trofej z FrederictonuZdroj: Archiv tenistkyJeden den (12. března 2023), tři tituly českých hráček

Brenda Fruhvirtová (141. na WTA): turnaj ITF40 v indickém Bengaluru - finále: Ankita Rainaová 0:6, 6:4, 6:0.

Lucie Havlíčková (270. na WTA): turnaj ITF60 ve slovenské Trnavě - finále: Océane Dodinová 3:6, 7:6, 7:5.

Gabriela Knutsonová (307. na WTA): turnaj ITF25 v kanadském Frederictonu - finále: Himeno Sakatsumeová (240., Japonsko) 6:4, 6:4.

Jaký je vlastně nyní váš nejbližší program? Kdy se plánujete přijet „pochlubit“ domů?

Po turnaji jsem se vydala do Německa, kde jsem měla možnost tréninku s Tamarou Korpatsch (80. v žebříčku WTA – pozn. aut.). Pak jsem se vrátila zpátky do Anglie, kde potrénuji. Univerzita mi dala možnost trénovat, mám u nich i fajn program, něco si vydělám. Pak už začnu antukovou sezonu v Americe nebo Evropě, případně zůstanu na tvrdém povrchu a pojedu do Japonska. Minimálně do května se ale doma neukážu. Čekám, až maminka s bráchou nebudou ve škole, po jeho maturitě pak přijedu a užiji si s nimi celé léto.

Poslední úspěchy vás katapultovaly na aktuální 307. místo v žebříčku. Je to váš životní posun. Kde až se plánujete zastavit?

Jsem za tuhle pozici moc ráda, do třístovky je to kousek a já tam hrozně moc chci. Nerada bych se teď zastavovala. Pokusím se dostat co nejvýš, nebudu si na sebe ale klást nějaké cíle. Chci hrát, užívat si to, pojedu na turnaji a když vyjde, super, když ne, nevadí. Nechci se stresovat. Ani dopředu nekoukám, jaký by mohl být žebříčkový posun – vždycky až po zápase mrknu, kam jsem se dostala. Je to jen sport, pro mě je to teď má práce, úžasný život.

K posunu výš samozřejmě potřebujete dál dělat body. Jaké turnaje nyní máte v plánu? Po jak kvalitních se budete ohlížet?

Poprvé v životě figuruje mé jméno na WTA portálu. Přihlásila jsem se do Charlestonu, moc ráda bych si zahrála WTA turnaj. Jde o pětistovku a já jsem zatím třiatřicátá mezi náhradníky. Důležité ale je, že tam jsem, věřím že si brzy zahraji minimálně turnaj pětadvacítku WTA.

Aktuální pohled na žebříčky WTA

Dvouhra: 307. (+76) Gabriela Knutsonová 202 bodů

Čtyřhra: 272. (+23) Gabriela Knutsonová 294 bodů