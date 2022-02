„Jednoznačná porážka, není k tomu co říct. Hráli jsme třetí zápas v pěti dnech a od začátku jsme šlapali vodu. Opava nám nedala ani sebemenší naději na nějaký lepší výsledek. Vzhledem k náročnému programu jsme věděli, že to bude těžký zápas, přesto mě mrzí, že je z toho takhle vysoká porážka,“ smutnil po utkání kouč Východočechů Lubomír Peterka.

„Z naší strany nebylo v zápase nic pozitivního, předvedli jsme špatný, trapný výkon. Nemůžeme se vymlouvat na únavu, musíme bojovat, svést daleko lepší souboj a nedat to soupeři zadarmo. Tohle se vůbec nemůže stát, takhle hrát nemůžeme,“ zlobil se hradecký kapitán Ondřej Peterka.

Tvrdý pád na zem: Sokoli totálně vyhořeli v Opavě, prohráli o ostudných 64 bodů!

Přitom celek z města pod Bílou věží v posledních zápasech prokazoval skvělou výkonnost. Ovšem tentokrát se totálně rozsypal. Ostudné je především číslo 36 v kolonce vstřelených bodů.

„Kluci byli mrtví a asi i unavení, nic nám tam nepadlo, ani otevřené střely. Nebylo to jenom o tom, že soupeř ubránil Pedju (Stamenkoviče), na kterém naše hra stojí. Tým hrál celkově špatně a Opavští nás jednoznačně sestřelili. Na začátku se dostali do laufu a potom jich bylo plné hřiště. Těžko se pak hraje, když je soupeř úplně v tranzu,“ hledal trenér příčiny tak vysoké porážky.

„V úvodu jsme jim nechali pár volných střel a oni se chytli. Pak jsme se k nim sice přisunuli blíž, ale oni dávali i střely přes ruce,“ dodal Peterka mladší.

Štve nás to, je to ostuda, ale musíme jít dál

Královští sokoli doplatili na náročný pokaranténní program, navíc jim do rotace chyběl snajpr Pešakovič, přesto si takovýto propadák jen těžko vysvětlují.

„Štve nás to, ale musíme jít dál, co nejdříve na to zapomenout, protože zápasy jdou rychle za sebou. Je to ostuda, teď však máme doma Brno, tak musíme zase zabrat. To je náš další cíl,“ myslí pivot Hradce na následující důležité utkání, v němž už se snad něco podobného opakovat nebude.