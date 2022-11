Výkon z říše snů! Jičín přetlačil silné Brno, blýskl se Machalický

Jičínská rezerva si pro zcela nečekané vítězství dojela na pražský Chodov, náchodští házenkáři se z marodky vrátili výhrou v hale Velké Bystřice. Neuspěli pouze hráči Dvora Králové nad Labem, kteří po vysoké porážce v Bohunicích zůstávají uvězněni na poslední příčce tabulky.

I. liga mužů, 7. kolo

Chodov – Jičín B 19:25 (11:12)

Jičínská rezerva do hlavního města republiky odjížděla v roli papírového outsidera, už první poločas ale naznačil, že výsledkově by to na palubovce favorita nemuselo dopadnout zle. Skóre se zpočátku přelévalo ze strany na stranu, dvě minuty před přestávkou ale domácí vedli rozdílem dvou branek a směřovali k poločasové spokojenosti. Dvě trefy Dolejšího a jedna Hájkova v čase 29:57 však znamenaly obrat a brzy po pauze šli hosté dokonce do čtyřbrankového náskoku.

Tomu napomohla již třetí domácí neproměněná sedmička v utkání! Devět minut před koncem ještě Pražané vykřesali naději gólem Krouského na 18:19, pak už ale přesně pálili takřka jen Východočeši a závěrečné minuty si už v hale soupeře dokonale užívali.

Fakta – branky: Vlček 5, Oškera 4, Friedel, Kopřiva, Turek, Krouský, Trunda – A. Dolejší 7/4, M. Hájek 6, P. Drbohlav 4, J. Hájek 3, M. Bareš 2, Dočkář, Frýba a Ženatý 1. Rozhodčí: Rutta, Větrovský. Vyloučení: 4:2. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (Turek). Diváci: 50.

Házenkáři Velké Bystřice šli do zápasu s Náchodem týden poté, co dobyli vsetínský Lapač.Zdroj: hazena.velkabystrice.cz

Velká Bystřice – Náchod 27:28 (14:12)

Náchodští v bystřické hale předvedli skvělý nástup do zápasu a po deseti minutách nad svým soupeřem vedli rozdílem čtyř branek (2:6). Domácí brzy vyrovnali a krátce před pauzou dokázali ze stavu 8:10 pětigólovou šňůrou hostům odskočit.

Otočka Hanákům vlila krev do žil a po přestávce domácí na palubovce dominovali. Činil se především David Mužík, jenž v utkání nastřílel 13 branek, z toho hned sedm ze sedmimetrových hodů. Ve 41. minutě jeho tým vedl 21:16 a směřovali za vítězstvím. Mimochodem hosté za celé utkání zahrávali jen jednu sedmičku, tu navíc Honcharov neproměnil.

Jak šetřit? Mráz na tenise, špatný led. Kluby přistoupily k úsporným opatřením

Náchodští ale zápas nezabalili. Za stavu 23:20 čtyřmi góly dění na palubovce otočili a těsný náskok už si uhájili až do úplného závěru. Rozhodující branku zaznamenal v čase 58:11 Hrachový.

Fakta – branky: Mužík 13/7, Dobeš 4, Švébiš a Haderka 3, Ostrožovič a P. Wolf 2 – R. Cvejn 8, Metelka 5, Udovychenko, Štajnrt a Hrachový 4, Valente Pinho 2, Honcharov 1. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Vyloučení: 6:9. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

Bohunice – Dvůr Králové nad Labem 28:16 (15:7)

Momentka z utkání Bohunice - Dvůr Králové nad LabemZdroj: Petr RypKdyž na konci druhé minuty nejlepší dvorský kanonýr Lukáš Picha srovnával stav zápasu na 1:1, bylo to v utkání naposledy, kdy jeho tým mohl slavit nerozhodný stav. Domácí záhy odskočili do náskoku 4:1 a ten až do konce prvního poločasu neustále navyšovali. Pěti trefami se na tom podílel Vojtěch Václav, jenž se nakonec stal i střelcem zápasu.

Po pauze se hosté soupeři sice přiblížili na rozdíl šesti branek (18:12), pak si ale vybrali výpadek, když během dlouhých dvanácti minut (!) nedokázali skórovat. Toho soupeř pochopitelně využil (26:12) a rázem bylo jasno, že duel pro hosty skončí další vysokou porážkou.

Fakta – branky: V. Václav 7, Krawczuk 6, Řezník 4/1, Korol 3, Nakielný, Loucký a Musil, M. Ryšavý 2/1 – Kuhn 4, L. Picha 4/2, M. Picha, Etrich a Kamberský 2, Gogolák a M. Šíl 1. Rozhodčí: Pernička, M. Tůma. Vyloučení: 2:3. ŽK: 0:1. Diváci: 58.

Další výsledky 7. kola: Vršovice – Vsetín 19:33, Litovel – Šťáhlavy 36:29, Bystřice pod Hostýnem – Zlín 27:33.

Aktuální tabulka

1. KH BEECH Vsetín 7 6 0 1 231:177 12

2. Tatran Litovel 6 4 1 1 192:164 9

3. Tatran Bohunice 7 4 1 2 188:166 9

4. Sokol Šťáhlavy 7 4 0 3 209:205 8

5. TJ JM Chodov 7 3 1 3 203:186 7

6. Handball club Zlín 7 3 1 3 201:200 7

7. Házená Velká Bystřice 7 3 0 4 215:202 6

8. HBC Jičín B 7 2 2 3 206:196 6

9. HK Bystřice pod Hostýnem 7 3 0 4 209:209 6

10. Sokol Vršovice 7 2 1 4 169:197 5

11. TJ Náchod 6 2 1 3 140:184 5

12. 1. HK Dvůr Králové n. L. 7 1 0 6 147:224 2

Program 8. kola – sobota 15.30: Zlín – Dvůr Králové nad Labem. 17.00: Náchod – Vršovice, Šťáhlavy – Velká Bystřice. Neděle 12.00: Jičín B – Bohunice. 16.00: Vsetín – Bystřice pod Hostýnem. 17.00: Chodov – Litovel.