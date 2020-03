Pořadatelský trojlístek z organizací TJ Lokomotiva Trutnov, Kasper-Swix Team a Stopa pro život chce v příštích letech úroveň závodu a počty účastníků zvyšovat. „Spolupráce těchto tří subjektů je správná a efektivní. Chceme v ní dál pokračovat a rozvíjet jí s cílem zvedat úroveň Krkonošské sedmdesátky,“ řekl šéf organizačního výboru Petr Musil, předseda TJ Lokomotiva Trutnov.

Tradičního závodu běžkařů se zúčastnilo v sobotu v Krkonoších 641 závodníků. Start a cíl byl ve Špindlerově Mlýně. Nejvíce z nich, 325, absolvovalo hlavní závod pětičlenných družstev na 70 kilometrů. Pošesté v řadě vyhrál na této trati trutnovský tým Kasper Swix. Zasněženými horami projel za 3:57:55 hod. s náskokem dvou minut před VSK MFF UK. Sestavu vítězů tvořili Petr Javůrek, Petr Holub, Tomáš Veber, bývalý sdruženář a olympionik Ladislav Rygl a reprezentant ČR v orientačním běhu Jan Petržela.

„Krkonošská 70 je díky svojí úžasné tradici oblíbený závod. Její sportovní kvalita se zvyšuje. Rozdíly na trati i v cíli jsou minimální, při tak dlouhé vzdálenosti, kterou musí běžkaři absolvovat. Do budoucna bychom chtěli úroveň ještě vylepšit a přilákat vedle amatérských závodníků také špičková česká lyžařská družstva. Ta kdysi brala Krkonošskou 70 jako konec sezony, jenže to bylo v době, kdy nebývalo tolik jiných dálkových běhů. Na sedmdesátku bychom je rádi znovu přitáhli,“ upřesnil plány Petr Musil.

Týden před startem měli organizátoři sotva dvě stovky přihlášených účastníků a ani počasí nevypadalo na to, že by umožnilo davům lyžařů vyjet do bílé krkonošské stopy. Od středy se však začala připravovat trať, v den závodu vyjeli rolbaři upravovat celou trasu ve čtyři hodiny ráno.

„Vše nakonec dopadlo výborně. Jsme s letošním ročníkem velmi spokojení, přestože zima běžkařům nepřála a všechny velké dálkové závody měly výrazně méně účastníků. My jsme měli účast podobnou jako v předchozích letech,“ konstatoval ředitel závodu.

Za úspěšnou novinku označil dětské klání K700 v prostoru startu a cíle ve Skiareálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, které znamenalo příjemné zpestření pro malé lyžaře.

„Přijde mi obdivuhodné, že se daří držet natolik dlouhou tradici závodu. Obzvlášť u tak náročného sportu, v němž hodně záleží na klimatických podmínkách, úpravě tratí a řadě dalších okolností, které musí pořadatelé zvládnout. V tradici chceme určitě pokračovat a úroveň Krkonošské sedmdesátky ještě posouvat,“ zdůraznil předseda TJ Lokomotiva Trutnov Petr Musil.