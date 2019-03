„Za tuhle cenu jsem velice rád, ale ocenění patří i spolujezdci Pavlu Dreslerovi a celému týmu,“ řekl jezdec z Kostelce nad Orlicí, kterého na trůn v anketě vynesl titul mistra světa v rally v kategorii WRC2. „Je to můj největší úspěch v kariéře,“ přiznal závodník továrního týmu Škoda Motorsport.

Druhá v kategorii jednotlivců skončila skibobistka Stanislava Preclíková, třetí byl atlet Lukáš Hodboď. Nejlepšími mládežnickými sportovci se stali Mikuláš Rudolf Cogan a Martin Florián. Kolektivem roku mezi dospělými byli vyhlášeni cyklisté hradecké stáje Elkov Author, mezi mládežníky triumfovali hokejisté Mountfieldu HK. Nejlepším handicapovaným sportovcem se stal atlet Aleš Kisý. Čtenáři za Hvězdu Deníku zvolili golfistku Justýnu Šafaříkovou. Ocenění se dostala i k trenérům a dalším osobnostem sportu v kraji.

Slavnostní vyhlášení ankety, kterou pořádají KH KO ČUS, Královéhradecký kraj, Všesportovní kolegium KHK, Deník a agentura Sport Action, se uskutečnilo v úterý večer v hradeckém Kongresovém centru Aldis. Záštitu nad galavečerem převzali hejtman Jiří Štěpán a primátor Alexandr Hrabálek.

Přehled oceněných sportovců

Jednotlivci dospělí

1. Jan KOPECKÝ, motorismus, Škoda Motorsport. Největší úspěchy 2018: Mistr světa v rally kategorie WRC2, mistr ČR v rally. 1. místa v závodech: Monte Carlo, Tour de Corse, Rally Sardinia, Rally Deutschland, Turkey, Valašská, Šumava Č. Krumlov, Hustopeče, Bohemia, Barum (současně ME), v ČR vyhrál 23 soutěží v řadě.



2. Stanislava PRECLÍKOVÁ, skiboby, Skibob Klub Dobruška. Největší úspěchy 2018 – MS: 3x 1. místo slalom, obří slalom a kombinace. SP: 1. místo celkově,1. místa ve všech vypsaných závodech MČR, ČP: 1. místo za rok 2018.



3. Lukáš HODBOĎ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové. Největší úspěchy 2018 – ME Berlín: 8. místo 800 m, MČR: 1. místo 800 m, 2. místo – štafeta 4x 400 m, MČR do 22 let: 1. místo – 800 m, 1. místo – štafeta 4x 400 m. V anketě atlet roku vyhlášen Objevem roku.



4. Ondřej FEJFAR, běh do vrchu, TJ Spartak Vrchlabí (skyrunning, AK Kroměříž).

5. Václav FEJFAR, autokros, Autoklub Bohemia Jičín.

6. Petr SOUKUP, triatlon, TJ Nová Paka.

7. Josef ČERNÝ, cyklistika, Elkov Author Cycling Team Hradec Králové.

8. Miroslav ZAPLETAL, sportovní dynamická střelba, IPSC Hradec Králové.

9. Leoš ROUŠAVÝ, kvadriatlon, SK RN Hradec Králové.

10. Jana MIKEŠOVÁ, dálkové běhy, Bakako Nová Paka.



Jednotlivci mládež

- do 15. let:

1. Mikuláš Rudolf COGAN, plavání, triatlon TJ Nová Paka.

2. Matěj KUNČÍK, biatlon, horská kola, lyžování, TJ Spartak Vrchlabí.

3. Jakub CHALOUPSKÝ, orientační běh, OK99 Hradec Králové.

4. Justýna ŠAFAŘÍKOVÁ, golf, Golf Club Hradec Králové.

5. Lucie HERZÁNOVÁ, rychlostní kanoistika, TJ Černožice.

6. Alena HAVLÍČKOVÁ, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

7. Jan Jaroš, karate, SK Karate Spartak Hradec Králové



- od 16 do 19 let:

1. Martin FLORIÁN, atletika, TJ Jičín.

2. Barbora CHALOUPSKÁ, orientační běh, OK 99 Hradec Králové.

3. Rozálie KUCHAŘOVÁ, orientační sport – MTBO, LOB, Sportcentrum Jičín.

4. David RYBA, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

5. Kateřina MÍLOVÁ, rychlostní kanoistika, TJ Sokol Hradec Králové.

6. František DOUBEK, atletika,TJ Sokol Nová Paka.

7. Dominik HARNACH, skiboby, Skibob Klub Dobruška.



Kolektivy dospělí

1. Elkov Author Cycling Team Hradec Králové, cyklistika, tým mužů a U23.

2. Mountfield Hradec Králové, lední hokej, tým mužů.

3. ASO Dukla Hradec Králové, sportovní střelba – skeet, dvojice Miloš Slavíček, Tomáš Nýdrle.



Kolektivy mládež

1. Mountfield Hradec Králové, lední hokej, mladší dorost.

2. TJ Sokol Nilfisk Hradec Králové, basketbal, starší žákyně.

3. Mona Náchod, mažoretkový sport, družstvo juniorek.



Trenéři profesionální

1. Otakar FIALA, cyklistika, Elkov Author Cycling Team Hradec Králové.

2. Petr LUŠTINEC, lední hokej, Mountfield Hradec Králové.

3. Michal LEBEDA st., stolní tenis, TJ Sokol Pražské Předměstí HK.



Trenéři dobrovolní

1. Libuše NETOPILOVÁ, sport pro všechny, TJ Dynamo Hradec Králové.

2. Jan PROCHÁZKA, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují.

3. Jana HOJNÁ, rychlostní kanoistika, TJ Černožice.

4. Eva SOCHACY, plavání, SKP Delfín Jičín.

5. Jan PETRUŽÁLEK, atletika, TJ Sokol Hradec Králové.

6. Jiří KOLÁŘ, sportovní gymnastika, TJ Dynamo Hradec Králové.



Handicapovaní sportovci

1. Aleš KISÝ, atletika, SK Nové Město nad Metují.

2. Denisa MACUROVÁ, lyžování, stolní tenis, SK Integra Hradec Králové.

3. Tomáš PEŠEK, sportovní střelba, SSK Třebeš.

4. Lenka KUNCOVÁ, lukostřelba, SK Nové Město nad Metují. 3. místo ME, 1., 2. a 3. místo ČP.

5. Ondřej SEDLISKÝ, tenis, SK Integra Hradec Králové.

6. Radim BĚLEŠ, atletika, SK Nové Město nad Metují.



Jednotlivci ze sportovních družstev a kolektivů

1. Vít MÜLLER, atletika, TJ Sokol Hradec Králové

2. Petr KOUKAL, lední hokej, Mountfield HK

3. Aneta FINKOVÁ, basketbal, TJ Jičín.



Zlatí medailisté na zimní ODM 2018

Biatlon: Petr HÁK, Michaela METELKOVÁ. Lyžařský OB: Adéla RANDÁKOVÁ, Matyáš ŠTREGL. Snowboarding: Anna BENEŠOVÁ, Antonín HRON, Jakub HRONEŠ, Alena LABAŠTOVÁ.



Hvězda čtenářů Deníku

Justýna ŠAFAŘÍKOVÁ, golf, Golf Club Hradec Králové.



Osobnosti krajských sportovních organizací

Dana JÁGROVÁ, klub českých turistů, SK Smiřice.

Bohdan KRATĚNA, sport pro všechny, TJ Dynamo Hradec Králové.

Václav SAMEK, lední hokej.