Hradec Králové - Díky Deníku mohou čtenáři nahlédnout do pořadí nižších soutěží stolních tenistů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Vosika

Stolní tenis v pořadích - liga neregistrovaných:

Tabulka - 1. třída:

1. VČE A 3 3 0 0 48:6 9

2. DTJ A 3 3 0 0 41:13 9

3. KHP/VaK A 3 3 0 0 39:15 9

4. FN1 A 3 2 0 1 30:24 7

5. Sokol NHK A 3 1 0 2 25:29 5

6. VIS/VCES A 3 1 0 2 23:31 5

7. MEDsport A 3 1 0 2 23:31 5

8. FKP A 3 1 0 2 22:32 5

9. Meran A 3 1 0 2 20:34 5

10. Hasiči Plotiště A 3 1 0 2 18:36 5

11. DTJ B 3 1 0 2 18:36 5

12. Čechie A 3 0 0 3 17:37 3

Tabulka - 2. třída:

1. TEXIM A 3 3 0 0 41:13 9

2. Crater A 3 3 0 0 40:14 9

3. Crater B 3 3 0 0 35:19 9

4. VČE B 3 2 1 0 35:19 8

5. FKP 1975 A 3 2 0 1 32:22 7

6. Povodí Labe A 3 1 2 0 30:24 7

7. ČD A 3 1 1 1 26:28 6

8. DTJ C 3 0 1 2 21:33 4

9. HTK A 3 0 1 2 17:37 4

10. Salamandr A 3 0 0 3 19:35 3

11. Vysoká A 3 0 0 3 18:36 3

12. DP A 3 0 0 3 10:44 3

Tabulka - 3. třída:

1. Hasiči Plotiště B 3 3 0 0 37:17 9

2. VIS/VCES B 3 3 0 0 31:23 9

3. Sokol NHK B 3 2 0 1 36:18 7

4. FN2 A 3 2 0 1 36:18 7

5. SPEED Opat. A 3 2 0 1 32:22 7

6. Medicus A 3 2 0 1 31:23 7

7. Colt A 3 1 0 2 31:23 5

8. VČE C 3 1 0 2 28:26 5

9. ČD B 3 1 0 2 24:30 5

10. Stampes A 3 1 0 2 14:40 5

11. Viktorie A 3 0 0 3 13:41 3

12. Čechie B 3 0 0 3 11:43 3

Tabulka - 4. třída:

1. Povodí Labe B 3 3 0 0 38:16 9

2. HTK B 3 3 0 0 34:20 9

3. Hasiči Plotiště C 3 3 0 0 34:20 9

4. Salamandr B 3 3 0 0 33:21 9

5. KROGWENT A 3 2 0 1 31:23 7

6. Sokol NHK C 3 1 0 2 28:26 5

7. VČE D 3 1 0 2 28:26 5

8. Crater C 3 1 0 2 21:33 5

9. Colt B 3 0 0 3 19:35 3

10. BAT Bohemia A 3 0 0 3 15:39 3

11. VIS/VCES C 2 0 0 2 13:23 2

12. PetrAlex 1980 A 2 0 0 2 12:24 2

Tabulka - 5. třída:

1. Hasiči Plotiště D 3 3 0 0 46:8 9

2. PetrAlex A 3 3 0 0 41:13 9

3. Salamandr C 3 3 0 0 35:19 9

4. Hasiči Plotiště E 3 2 0 1 42:12 7

5. Integra A 3 2 0 1 37:17 7

6. DDM HK A 3 2 0 1 33:21 7

7. Povodí Labe C 3 2 0 1 29:25 7

8. Čechie C 3 1 1 1 23:31 6

9. Sokol NHK D 3 1 0 2 21:33 5

10. TEXIM B 3 1 0 2 22:32 5

11. Salamandr D 3 0 1 2 14:40 4

12. Hasiči Plotiště F 3 0 0 3 15:39 3

13. DDM HK B 3 0 0 3 10:44 3

14. Integra B 3 0 0 3 10:44 3