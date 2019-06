Na start klasické steeplechase na 4400 metrů se Northerly Wind postavil spolu s další pěticí koní. Naposledy se přitom na dráze představil loni v říjnu, když byl v Pardubicích druhý ve Stříbrné trofeji. A jeho letošní premiéra měla zajímavý průběh.

Na chvíli se propadl až na poslední místo, ale Faltejsek ve finiši našel optimální stopu a společně zvítězili s náskokem 4 a půl délky. „Ze začátku to nebylo úplně rychlé, rozjelo se, až když jsme zaběhli za les. Je pravda, že druhé kolo už jsme fakt jeli. V menším poli je větší klid, ale stejně jsme namačkaní a toho místa tam tolik není. Ale myslím, že tohle byl krásný dostih,“ uvedl vítězný žokej Jan Faltejsek.

„Je to dobrý kůň, to víme všichni, ale s hodnocením počkám. Teď je důležité, aby byl kůň zdravý a pak se uvidí, co dál,“ dodal trenér Pavel Tůma.

Druhý skončil favorizovaný Lamum s žokejem Andrewem Glassonburym. Dvanáct délek za ním cválal třetí Accelerator s žokejem Josefem Bartošem, čtvrtý byl Dangerous Gleam.

Jediná klisna v poli Yara ztratila svého jezdce Martina Lišku už v první polovině dostihu, Mister Westminster pak chyboval na předposlední překážce.

Vrcholem krosového programu byla Cena města Pardubic na 4500 metrů. Jednoznačným favoritem byl pětiletý Evžen připravovaný Štěpánkou Myškovou, který svou roli potvrdil, když s žokejem Jaroslavem Myškou vybojovali vítězství nad desetiletým Mazhilisem (žokej Josef Bartoš).